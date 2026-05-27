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TikToker Nick Pringle erklärt MAGA mit verblüffend einfacher Beobachtung

Video: watson/lucas zollinger

«Wirklich frustrierend» – dieser TikToker hat MAGA durchschaut

27.05.2026, 12:3927.05.2026, 12:39

Der Content Creator Nick Pringle will anhand einer Anekdote erklären können, wie die «Make America Great Again»-Bewegung (kurz MAGA) tickt.

In einem kurzen Video auf TikTok beschreibt er eine Interaktion, die er im Jahr 2016 mit einem seiner «MAGA-Freunde» gehabt habe. Diese zeige exemplarisch auf, dass die Anhängerinnen und Anhäger der Bewegung komplett anders denken, sich informieren und argumentieren.

Mit seinem knapp zweiminütigen Video ging Pringle viral. Innerhalb von weniger als einer Woche hat es bereits über 1,4 Millionen Aufrufe. Wir haben es euch hier untertitelt:

Video: watson/lucas zollinger

Gemäss seinen Videos lebt Pringle im ländlichen Amerika und interessiert sich für Krafttraining und Motocross. Auf den ersten Blick hat er also ziemlich viel mit einem klassischen MAGA-Anhänger gemein. Genau dort setzt er auf Social Media an. Er postet immer wieder Videos von Aktivitäten, die eigentlich typischerweise von konservativen Wählerinnen und Wählern verübt werden und schreibt dann dazu «but in a liberal way», also «aber auf liberale Weise».

Auf TikTok hat Pringle über 100'000 Followerinnen und Follower. Er postet regelmässig Inhalte gegen MAGA, Donald Trump und konservative Politik, die viral und Hunderttausende oder sogar Millionen von Aufrufen erzielen. (lzo)

    Weitere Videos zu MAGA:

    «Wir geben einen Scheiss auf eure Meinung!» – Marjorie Taylor Greene beschimpft Reporterin

    Video: watson/Hanna Dedial

    Comedian Jordan Klepper zeigt auf, wie veblendet MAGA-Anhänger sein können

    Video: youtube/the daily show

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    Video: watson/kilian marti, yann lengacher
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