Video: watson/Elena Maria Müller

«Einzige Art, die Krankheit zu verzögern» – Ralph Krueger trotzt Parkinson auf Wasserski

Seit der ehemalige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Ralph Krueger sechs Jahre alt ist, geht er regelmässig Wasserski fahren. watson durfte den 66-Jährigen kurz vor der Eishockey-WM im eigenen Land begleiten und Krueger erzählt, wie er mit der Krankheit Parkinson umgeht.

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Anfang Mai machte Ralph Krueger seine Parkinsonerkrankung öffentlich und schockierte die Eishockey-Welt. Kurz vor der Weltmeisterschaft in der Schweiz hatte watson die Möglichkeit, einen Morgen mit dem ehemaligen Nationaltrainer zu verbringen, und war dabei, als Krueger zum ersten Mal in diesem Jahr Wasserski fahren ging.

Trotz knappen 14 Grad im Zugersee und leichtem Regen liess es sich Krueger nicht nehmen, erstmals auf die Wasserski zu steigen. watson zeigte er zunächst sein Warm-up und dann auch, was er auf den Wasserskis draufhat.

Wie Krueger mit seiner Parkinson-Krankheit umgeht und ob sie ihn bei seiner grossen Leidenschaft einschränkt, erzählt er im Video und erklärt auch, wie er zum Wasserskifahren kam.

Natürlich darf auch eine Prognose für die kommende Eishockey-WM nicht fehlen. Der gebürtige Kanadier war vor 17 Jahren, als die Weltmeisterschaft zum letzten Mal in der Schweiz stattfand, noch der Cheftrainer, verpasste die Viertelfinalqualifikation allerdings knapp.

Im Video kommt auch noch sein Bootsfahrer und Klub-Kollege René Lambrigger zu Wort, der seit mehreren Jahren mit Krueger in Kontakt ist und über die grosse Persönlichkeit im eigenen Klub schwärmt.

Video: watson/Elena Maria Müller

Krueger hat sich zudem unserer Schnellfrage-Runde gestellt. Etwa ob er als Trainer alles nochmal genauso machen würde und ob er lieber den Ruhestand geniesst, als aktiver Trainer zu sein.