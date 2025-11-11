Video: watson

Nur Monate nach Eröffnung – Brücke in China kollabiert

Ein Teil einer vor Kurzem eröffneten Brücke ist in der südwestchinesischen Provinz Sichuan entlang einer Nationalstrasse, die das Landesinnere Chinas mit Tibet verbindet, eingestürzt. Dies teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. Es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Die Polizei in der Stadt Maerkang hatte die 758 Meter lange Hongqi-Brücke bereits am Montagnachmittag für den gesamten Verkehr gesperrt, nachdem Risse in den nahegelegenen Hängen und Strassen aufgetreten waren und Veränderungen im Gelände eines Berges festgestellt wurden, wie die lokale Regierung mitteilte. (hde)

