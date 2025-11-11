klar
DE | FR
burger
Videos
Video

Nur Monate nach Eröffnung – Brücke in China kollabiert

Video: watson

Nur Monate nach Eröffnung – Brücke in China kollabiert

11.11.2025, 20:2511.11.2025, 20:25

Ein Teil einer vor Kurzem eröffneten Brücke ist in der südwestchinesischen Provinz Sichuan entlang einer Nationalstrasse, die das Landesinnere Chinas mit Tibet verbindet, eingestürzt. Dies teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. Es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Die Polizei in der Stadt Maerkang hatte die 758 Meter lange Hongqi-Brücke bereits am Montagnachmittag für den gesamten Verkehr gesperrt, nachdem Risse in den nahegelegenen Hängen und Strassen aufgetreten waren und Veränderungen im Gelände eines Berges festgestellt wurden, wie die lokale Regierung mitteilte. (hde)

Video: watson

Mehr Videos:

«Wir machen keine Roboter, wir machen Menschen»

Video: watson/hanna dedial

Starbucks hat einen neuen Becher – die Amis prügeln sich drum

Video: watson/lucas zollinger

Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
China hat gerade die längste Schrägseilbrücke der Welt für den Verkehr eröffnet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
5
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Rückzug aus Dörfern im Süden ++ Russland blockiert SIM-Karten
2
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
5
Schweizerinnen gewinnen an der Schiess-WM Silber +++ Alcaraz gewinnt auch gegen Fritz
Die watson-Redaktion stand Kopf – Grund waren diese Halloween-Kostüme
Der Halloween-Verkleidungstag bei watson wird langsam zur Tradition.
Wie schon im letzten Jahr, wurden watson-Mitarbeitende auch in diesem Jahr gezwungen motiviert verkleidet zur Arbeit zu erscheinen. Die Beteiligung wächst von Jahr zu Jahr und der Preis für das beste Kostüm wir immer umkämpfter. Die ganze Fülle an Kostümen siehst du im Video:
Zur Story