Iran-Krieg: Explosionen und Rauch im Süden von Beirut

Video: watson/Elena Maria Müller

Das israelische Militär hat mitgeteilt, dass es eine Reihe von Angriffen gestartet hat. Ziel seien unter anderem Hisbollah-Kämpfer in Beirut.
09.03.2026, 15:27

Videos zeigen Explosionen und Rauch im Süden Beiruts und die Zerstörungen, nachdem Israel bereits letzte Woche Angriffe auf libanesischem Gebiet geflogen hatte.
Der Libanon wurde letzte Woche in den sich ausweitenden Krieg der USA und Israels gegen den Iran hineingezogen, nachdem die vom Iran unterstützte
Hisbollah auf Israel geschossen hatte.

Die Hisbollah steht mit dem Rücken zur Wand

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Sonntag, 8. März, bekannt, dass die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe 394 Menschen erreicht habe, darunter mindestens 83 Kinder und 42 Frauen. Das Gesundheitsministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Militärangehörigen. Ein Sprecher des israelischen Militärs teilte mit, dass etwa 200 Hisbollah-Kämpfer getötet worden seien. Die Hisbollah wiederum hat keine Zahlen zu ihren Opfern veröffentlicht.

Vergangene Woche forderte das israelische Militär die Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, die Vororte Beiruts zu verlassen. Daraufhin gab es eine Massenflucht. (reuters, emm)

Video: twitter/Hanna Dedial
Video: watson/emanuella Kälin
Video: watson/lucas zollinger

Sorgen um iranisches Frauenteam – nun schaltet sich auch Trump ein
Iran-Krieg in Bildern
1 / 24
Iran-Krieg in Bildern

Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Israel etwa greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an.
quelle: keystone / mohammed zaatari
Möglicher Drohneneinschlag am Dubai International Airport
Video: twitter
Video soll Drohneneinschlag am Flughafen in Dubai zeigen
Am Samstagmorgen ist es am Flughafen in Dubai zu einer Explosion gekommen. Die Behörden sprechen von abgestürzten Trümmerteilen, Augenzeugen berichten von einem Drohneneinschlag.
Das Dubai Media Office bestätigt einen Zwischenfall am Samstagmorgen, nur um ihn dann gleich wieder zurückzuweisen:
Zur Story