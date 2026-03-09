Video: watson/Elena Maria Müller

Naher Osten: Explosionen und Rauch im Süden von Beirut

Das israelische Militär hat mitgeteilt, dass es eine Reihe von Angriffen gestartet hat. Ziel seien unter anderem Hisbollah-Kämpfer in Beirut.

Videos zeigen Explosionen und Rauch im Süden Beiruts und die Zerstörungen, nachdem Israel bereits letzte Woche Angriffe auf libanesischem Gebiet geflogen hatte.

Der Libanon wurde letzte Woche in den sich ausweitenden Krieg der USA und Israels gegen den Iran hineingezogen, nachdem die vom Iran unterstützte

Hisbollah auf Israel geschossen hatte.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Sonntag, 8. März, bekannt, dass die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe 394 Menschen erreicht habe, darunter mindestens 83 Kinder und 42 Frauen. Das Gesundheitsministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Militärangehörigen. Ein Sprecher des israelischen Militärs teilte mit, dass etwa 200 Hisbollah-Kämpfer getötet worden seien. Die Hisbollah wiederum hat keine Zahlen zu ihren Opfern veröffentlicht.

Vergangene Woche forderte das israelische Militär die Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, die Vororte Beiruts zu verlassen. Daraufhin gab es eine Massenflucht. (reuters, emm)

