Jööö! Hunde auf der Wasserrutsche! 🥹🐶

Vielerorts haben die Badis in den letzten Tagen für die Winterpause geschlossen. Um den bitteren Abschied etwas süsser zu gestalten, dürfen am letzten offenen Wochenende an einigen Standorten die Vierbeiner mit ins Planschbecken. Videos aus den sozialen Medien zeigen, wie viel Spass die Fellnasen dabei hatten, und dass sie selbst die Wasserrutsche nicht scheuen.

Die Becken werden anschliessend geleert und gereinigt, darum ist es hygienemässig ausnahmsweise okay, wenn Tiere in den Becken sind.

Wenn auch du und dein Vierbeiner noch einmal gemeinsam ins «Schwümbi» wollt, könnt ihr das an folgenden Daten und Orten tun:

27./28. September 2025 in Baden AG

27./28. September 2025 in Herisau AR

30. November 2025 in Bolligen BE

Den Kalender mit allen Daten gibt's hier.

