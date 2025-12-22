wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Video

Nicki Minaj schwärmt von JD Vance als Attentäter – vor Witwe Erika Kirk

Video: extern

Nicki Minaj schwärmt von J.D. Vance als «Attentäter» – vor der Witwe Erika Kirk

Die konservative Bewegung «Turning Point USA» lud den Vizepräsidenten der USA und die Rapperin Nicki Minaj zu ihrer Jahrestagung ein. Eine Übersicht über die auffälligsten Momente.
22.12.2025, 12:1922.12.2025, 15:16

Seit der Ermordung des rechten Aktivisten und Gründer der Organisation «Turning Point USA» im September ist die selbsternannte Jugendbewegung im Aufwind. Charlie Kirks Witwe Erika hat die Leitung der Organisation übernommen und am Wochenende zur viertägigen Jahrestagung geladen. Dort gaben sich konservative Politiker, Kommentatoren und Prominente die Klinke in die Hand. Und der Ton war rau. Eine Übersicht über die bemerkenswertesten Auftritte und Aussagen:

Nicki Minaj

Für Aufsehen sorgte ein Auftritt der Rapperin Nicki Minaj. Sie lobte im Gespräch mit Erika Kirk das Aussehen von Donald Trump und leistete sich einen peinlichen Versprecher, als sie über Vorbilder sprach.

So sagte sie: «Es gibt grossartige Vorbilder – wie den Attentäter J.D. Vance.» Dass sie ausgerechnet der Witwe eines Attentat-Opfers gegenüber sass und ihre Wortwahl sichtlich ungünstig war, realisierte die Rapperin immerhin sofort.

Video: extern

Erika Kirk nahm ihr den Auftritt jedoch nicht übel. «Alles gut», sagte sie. Anders sieht es in den sozialen Medien aus: Minaj wird stark für ihren Auftritt an der Konferenz kritisiert. Noch zu Beginn des Jahres hat sie sich gegenüber MTV positiv gegenüber ihren homosexuellen Fans geäussert – seither scheint sie die Seiten gewechselt zu haben. Regelmässig greift sie online den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom wegen dessen trans-freundlicher Politik an.

J.D. Vance

Der amtierende Vizepräsident der USA lobte in seiner Rede an der Jahrestagung die Abschaffung von Initiativen gegen Benachteiligung marginalisierter Gruppen als grossen Erfolg der aktuellen Regierung. Trump und seine Administration hätten die sogenannten «DEI»-Initiativen (das steht für «Diversity, Equity and Inclusion») in den «Mülleimer der Geschichte» verfrachtet. Man müsse sich «nicht mehr dafür entschuldigen, weiss zu sein.»

Vice President JD Vance speaks during Turning Point USA&#039;s AmericaFest 2025, Sunday, Dec. 21, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Jon Cherry) Turning Point
Voll des Lobes für seine Regierung: J.D. Vance. Bild: keystone

Vance forderte die jungen Konservativen auch auf, sich vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress im kommenden November für die Republikaner zu engagieren. Zu Schritten für eine Kandidatur 2028 als möglicher Nachfolger Donald Trumps hat sich Vance nicht geäussert.

Steve Bannon

Der Auftritt des ultrakonservativen Kommentators und ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon zeigt, dass auch innerhalb der MAGA-Bewegung und der amerikanischen Konservativen Spannungen herrschen. Der Gründer der ultrakonservativen Plattform «Breitbart» nutzte seine Redezeit vor allem dafür, gegen andere konservative Meinungsmacher zu schiessen.

Steve Bannon takes the stage during Turning Point USA&#039;s AmericaFest 2025, Friday, Dec. 19, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin) Arizona Turning Point Conference
Steve Bannons Auftritt in Phoenix, Arizona beim «AmericaFest».Bild: keystone

Ben Shapiro

Ben Shapiro speaks during Turning Point USA&#039;s AmericaFest 2025, Thursday, Dec. 18, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Jon Cherry) Arizona Turning Point Conference
Der konservative Kommentator Ben Shapiro.Bild: keystone

Der Gründer der konservativen Newsorganisation «Daily Wire» stritt mit Bannon und Tucker Carlson, der ebenfalls anwesend war, über seine Position zu Israel. Bei Shapiro hiesse es statt «America First» «Israel First», klagte Bannon. Shapiro schoss zurück:

«Wenn Steve Bannon seinen aussenpolitischen Gegnern Loyalität gegenüber einem fremden Staat vorwirft, bringt er in Wirklichkeit kein auf Beweisen beruhendes Argument – er diffamiert schlicht Menschen, mit denen er nicht einverstanden ist. Das ist allerdings wenig überraschend bei jemandem, der einst als PR-Handlanger für Jeffrey Epstein tätig war.»
Ben Shapiros Retourkutsche an Steve Bannon

Turning Point unbesorgt

Trotz des giftigen Tones und den deutlichen Meinungsverschiedenheiten der Meinungsmacher und Politiker im MAGA- und Turning-Point-Umfeld spricht die Organisation von einem erfolgreichen «AmericaFest». Der raue Ton deute nicht etwa auf eine Spaltung der konservativen Bewegung hin, sondern sei Zeichen einer gesunden Diskussionskultur.

Erika Kirk speaks during Turning Point USA&#039;s AmericaFest 2025, Sunday, Dec. 21, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Jon Cherry) Turning Point
Erika Kirk gibt sich unbesorgt: Es gehe hier eben zu wie an einem Familienfest, an dem diskutiert würde.Bild: keystone

(hde)

Mehr Videos:

Erika Kirk vergibt dem Attentäter – Donald Trump gibt sich unversöhnlich

Video: watson/din

J.D. Vance besucht in Washington die Nationalgarde – und wird ausgebuht und beschimpft

Video: watson/lucas zollinger

J.D. Vance failt bei Handschlag – und andere «weirde» Auftritte

Video: watson/lucas zollinger
Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Menschen, die sich tatsächlich Donald Trump tätowierten
1 / 26
Menschen, die sich tatsächlich Donald Trump tätowierten
Wenn du Fan von Trump und den Philadelphia Eagles bist.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«The Lincoln Project» Werbespot – The Maga Church
Video: extern / rest
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bikemate
22.12.2025 12:56registriert Mai 2021
Wo Mina recht hat, hat sie recht. Trumps Schönheit wird nur noch von seiner Ehrlichkeit übertroffen.
942
Melden
Zum Kommentar
avatar
FeyssPalmer
22.12.2025 12:57registriert Dezember 2024
Wieso lese ich solchen Müll und schreibe auch noch einen Kommentar dazu? Ach ja, das Wetter ist garstig und ich verschwende meine Zeit, obwohl ich heute Frei habe. So, Zeit etwas besseres zu tun - Tschüüüs! ❤️
745
Melden
Zum Kommentar
avatar
PVJ
22.12.2025 14:13registriert Februar 2014
War offenbar eine wirklich erfolgreiche Veranstaltung einer aktuell erfolgreichen Bewegung. Vance, Bannon, Kirk & Co. haben die Deutungshoheit erlangt. Am besten sieht man das daran, dass sie sogar auf Watson ganz selbstverständlich "Konservative" genannt werden. Noch vor wenigen Jahren wären sie als das bezeichnet worden, was sie sind: Rechtsextremisten.
352
Melden
Zum Kommentar
14
So episch war das Finale der Excel-Weltmeisterschaft
Es ist entschieden: Diarmuid Early aus Irland darf sich Microsoft Excel-Weltmeister nennen.
Zur Story