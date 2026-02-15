Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer. Bild: reddit

Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen 🤌🏼

*Cries in Italian ...*

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Es gibt da einen Subreddit, PizzaCrimes, von dem Pizza-Liebhaber sich möglicherweise wünschten, ihn nie zu Gesicht bekommen zu haben. Die folgenden Variationen beleidigen unsere Netzhaut, und wir sind froh, dass unser Gaumen weitgehends vor ihnen verschont bleibt.

Legen wir los (falls du dich traust)!

Beginnen wir human: Wer Pizza Hawaii mag, würde vielleicht auch mal eine mit Bananen probieren, oder?

Oder vielleicht eine mit Kiwi?

Das ist wohl schon für Fortgeschrittene: Ein Stück mit «Reese's»-Erdnussbutter-Schöggeli, jemand?

Diese bleiche Wurstel-Pizza wurde laut Quelle in Barcelona aufgetischt.

Oh, ein schönes «Vorstellung vs. Realität». Wobei schon die Vorstellung jeden Italiener zum Weinen bringen würde.

Vorstellung:

Realität:

Wie viel Topping ist eigentlich Topping genug?

«Die Pizza, die ich immer bestelle und als Referenzbild für Bestellungen verwende», schreibt die Originalquelle, offensichtlich ein Oliven-Liebhaber.

Es soll ja Leute geben, die Tomatensauce nicht mögen. Was dabei herauskommt:

Pizza-Shawarma? Dieses Gemetzel hat keine Pizza verdient.

«Ich bin aus der Stadt gefahren, um meine Eltern zu besuchen, und mein Mitbewohner hat dieses Verbrechen begangen», schreibt ein verstörter Reddit-User.

Diese Vintage-Werbung mit einem Rezept für Pizza mit ... SENF!



Wer genau hinsieht, erspäht neben dem Haufen Nüdeli auch noch ein paar Würstli im Teigrand.

Und was, wenn das Topping auf der Pizza Pizza ist?

Ist das erlaubt?

Touristenfalle in Form einer Pizza: Laut Quelle gab es diese «Pizza Americano» in Venedig.

«Ein Freund bestellt immer diese Pizza mit Spargel, Sauce Hollandaise und Schinken. Sie kommt direkt aus der Hölle.»

Kann es noch schlimmer kommen? Supermärkte in Grossbritannien derweil:

«Oster-Pizza». Diese Barbaren.

Allerdings kann man es – mit welcher Zutat auch immer – gänzlich versauen.

Oder man vergisst ganz einfach, die Sauce und die Toppings auf den Teig zu bestellen.

«Habe aus Versehen eine Pizza ohne Belag bestellt. Und sie haben es tatsächlich geliefert».

Und hier noch ein ...

... Bonus-Lifehack zum Schluss:

Hühühü. Hü.