Pizza Hawaii ist ein Verbrechen? Es gibt noch viel schlimmere Beläge

Pizza Crimes: Pizza Hawaii
Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer.Bild: reddit

Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen 🤌🏼

*Cries in Italian ...*
15.02.2026, 12:3115.02.2026, 12:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Es gibt da einen Subreddit, PizzaCrimes, von dem Pizza-Liebhaber sich möglicherweise wünschten, ihn nie zu Gesicht bekommen zu haben. Die folgenden Variationen beleidigen unsere Netzhaut, und wir sind froh, dass unser Gaumen weitgehends vor ihnen verschont bleibt.

Legen wir los (falls du dich traust)!

Beginnen wir human: Wer Pizza Hawaii mag, würde vielleicht auch mal eine mit Bananen probieren, oder?

Pizze Crimes
Bild: reddit

Oder vielleicht eine mit Kiwi?

Pizza Crimes
Bild: reddit

Das ist wohl schon für Fortgeschrittene: Ein Stück mit «Reese's»-Erdnussbutter-Schöggeli, jemand?

Pizza Crimes
Bild: reddit

Diese bleiche Wurstel-Pizza wurde laut Quelle in Barcelona aufgetischt.

Pizza Crimes
Bild: reddit

Oh, ein schönes «Vorstellung vs. Realität». Wobei schon die Vorstellung jeden Italiener zum Weinen bringen würde.

Vorstellung:

Pizza Crimes
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

Wie viel Topping ist eigentlich Topping genug?

Pizza Crimes
Bild: reddit

«Die Pizza, die ich immer bestelle und als Referenzbild für Bestellungen verwende», schreibt die Originalquelle, offensichtlich ein Oliven-Liebhaber.

Es soll ja Leute geben, die Tomatensauce nicht mögen. Was dabei herauskommt:

Pizza Crimes
Bild: reddit

Pizza-Shawarma? Dieses Gemetzel hat keine Pizza verdient.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

«Ich bin aus der Stadt gefahren, um meine Eltern zu besuchen, und mein Mitbewohner hat dieses Verbrechen begangen», schreibt ein verstörter Reddit-User.

Pizza Crimes
Bild: reddit

Diese Vintage-Werbung mit einem Rezept für Pizza mit ... SENF!

Pizza Crimes
Bild: reddit
Kartoffelsalat mit Kiwis, Salami und Pfirsiche: Was man uns früher als «fein» angedreht hat

Wer genau hinsieht, erspäht neben dem Haufen Nüdeli auch noch ein paar Würstli im Teigrand.

Pizza Crimes
Bild: reddit

Und was, wenn das Topping auf der Pizza Pizza ist?

Pizza Carime
Bild: reddit

Ist das erlaubt?

Touristenfalle in Form einer Pizza: Laut Quelle gab es diese «Pizza Americano» in Venedig.

Pizza Crimes
Bild: reddit

«Ein Freund bestellt immer diese Pizza mit Spargel, Sauce Hollandaise und Schinken. Sie kommt direkt aus der Hölle.»

Pizza Crime
Bild: reddit

Kann es noch schlimmer kommen? Supermärkte in Grossbritannien derweil:

Pizza Crime
Bild: reddit

«Oster-Pizza». Diese Barbaren.

Allerdings kann man es – mit welcher Zutat auch immer – gänzlich versauen.

Pizza Crimes
Bild: reddit

Oder man vergisst ganz einfach, die Sauce und die Toppings auf den Teig zu bestellen.

Pizza Crimes
Bild: reddit

«Habe aus Versehen eine Pizza ohne Belag bestellt. Und sie haben es tatsächlich geliefert».

Und hier noch ein ...

... Bonus-Lifehack zum Schluss:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hühühü. Hü.

Mehr Food (aber fein):

«Swicy», «mala» oder umami? Das sind die Geschmackstrends 2026
Themen
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1 / 23
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1. Pizza Soup – Pizza-Suppe nennen die das, jap. Hier gibt's das Video dazu.
quelle: youtube/foodbeast / youtube/foodbeast
«Beschämend»: Pizza in Italien kostet ohne Tomaten mehr
Video: watson
