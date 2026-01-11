Video: watson/Michael Shepherd

«Du hast keine Ahnung!» – Wir haben Gruyère vom Käse-Weltmeister verkostet

Schmeckt man den Unterschied zwischen normalem Gruyère vom Grossverteiler und einem aus dem aus einer preisgekrönten Käserei? Wir haben es getestet.

Letzten Herbst gewann Simon Miguet mit einem zwölf Monate gereiften Gruyère an der Käse-Weltmeisterschaft in Frankreich den ersten Platz. Wir wollten wissen, ob so ein Gewinnerkäse wirklich anders schmeckt und haben prompt versucht, etwas davon zu ergattern. Leider waren wir nicht ganz die Einzigen.

Bei der «Fromagerie La Côte-aux-Fées» läuft das Geschäft seit dem Gewinn ziemlich rund, vom Gewinnerkäse war schon alles ausverkauft. Trotzdem konnten wir noch einen neun Monate gereiften Gruyère ergattern. Simon Miguet sagt, man könne ihn den kleinen Bruder des Gewinners nennen.



Wie sich alle Käse-Fans und selbsternannten Käse-Experten der watson-Redaktion bei der Verkostung anstellen, siehst du im Video:

Als Fazit kann man getrost sagen: Doch, der Käse ist sehr, sehr gut. Aber: In der Schweiz ist der Massstab vielleicht auch einfach zu hoch, um als Laie riesige Unterschiede herauszuschmecken. Für die Verkoster war wohl am ehesten die Reifungszeit der wichtigste Faktor. Geschmeckt haben alle drei. Hauptsache, alle waren glücklich und das Video-Studio verwöhnte uns noch einige Tage mit seinem neuen «rezenten» Duft.

(msh)

