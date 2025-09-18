sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Food

WM-Sieg für die Schweiz! Das ist der beste Käse der Welt

WM-Sieg für die Schweiz! Das ist der beste Käse der Welt

18.09.2025, 15:0018.09.2025, 15:00

Im französischen Dorf Tours ging diese Woche die Käse-Weltmeisterschaft über die Bühne – mit freudigen Nachrichten für die Schweiz. So setzte sich ein Gruyère aus dem Neuenburger Dorf La Côte-aux-Fées gegen fast 1900 andere Käsesorten durch und wurde so zum besten Käse der Welt gekürt.

Hergestellt wird der Weltmeister-Käse von Simon Miguet, gewissermassen einem Rookie in der Käse-Szene: Der 34-Jährige hat sein Geschäft erst vor rund zwei Jahren übernommen, wie das SRF schreibt. Entsprechend stolz zeigte er sich nach dem Triumph in Frankreich.

Simon Miguet Gruyère
Simon Miguet, der Hersteller des Weltmeister-Gruyères.Bild: facebook

Das Mittel zum Erfolg sieht Miguet in seiner Arbeit mit Rohmilch. «Man muss wirklich regelmässig am Käse dran bleiben, sei es beim Reiben, bei der Pflege, beim Umlagern und beim Wechsel der Holzbretter», erklärt er. Superkräfte gebe es nicht, es brauche einfach Ausdauer: «Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.»

Auf die Eigenschaften des Siegerkäses angesprochen, kommt der 34-Jährige ins Schwärmen. «Es war ein Gruyère AOP mit zwölf Monaten Reifung, mit Kristallen, die sich im Käse zu bilden beginnen, einer leicht salzigen Note und dann natürlich einer ziemlich intensiven und reichen Aromapalette», beschreibt er das weltmeisterliche Milchprodukt. Natürlich könne man Gruyère auch länger lagern – er selbst findet den Käse nach zwölf Monaten aber am besten.

Auch in der Breite konnte die Schweizer Vertretung an der Käse-WM derweil überzeugen. Neben dem Weltmeister-Gruyère schaffte es eine weitere Schweizer Käsesorte unter die zwölf Finalisten – ein Formaggio d'Alpe Ticinese AOP aus der Tessiner Gemeinde Mezzovico. (dab)

Mehr Food-Themen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Käse der schmilzt und Fäden zieht. Mhmmm!
1 / 18
Käse der schmilzt und Fäden zieht. Mhmmm!
quelle: shutterstock / shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In England jagen Hunderte dem Käse hinterher
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Ukraine greift Raffinerien in Russland an +++ Langjähriger Putin-Vertrauter verlässt Kreml
2
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
3
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
4
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
5
Du willst am Herd zum Fleisch-Profi werden? Dann befolge diese 7 Tipps
Helvetia (34) und Wilhelm (35) im Glück: Baby-Flusspferd im Zoo Basel geboren
Der Zoo Basel vermeldet Nachwuchs bei den Flusspferden. Am 16. September hat es im Zolli eine Flusspferdegeburt gegeben. Geschlecht und der Name des Kalbes sind noch nicht bekannt, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.
Zur Story