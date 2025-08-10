Video: watson

Wein doch

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genauso peinlich!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich ihren Frust von der Seele. Dieses Mal: Videochefin Amber über E-Trottis.

Lime, Bird, Circ und wie sie alle heissen: Amber hasst sie gleichermassen. E-Trottinetts sind unserer Videochefin seit jeher ein Dorn im Auge. Schon bevor sie tief in die Proseccoflasche geschaut hat, blitzt die Wut in ihrem Blick auf, wenn sie von den mietbaren Erwachsenen-Kickboards spricht. Amber kommt vorbereitet zum «Wein doch» – extra für euch folgt hier ihre Slideshow von rücksichtslos parkierten E-Trottis:

«Wein doch» ist zurück! Euer Wunsch ist uns Befehl Ab sofort wird bei watson wieder auf Arbeitszeit getrunken und gejammert – ob über Themen, die uns ja eigentlich allen auf die Nerven gehen, oder nischige Dinge, die den Blutdruck unserer Redakteurinnen und Redakteure in die Höhe schnellen lassen. Das Format kommt in einem neuen Look, inhaltlich aber so wie eh und je. In diesem Sinne: Prost!

