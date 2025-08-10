sonnig26°
Wein doch

Wein doch: Amber beklagt sich betrunken über E-Trottinetts

Video: watson
Wein doch

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genauso peinlich!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich ihren Frust von der Seele. Dieses Mal: Videochefin Amber über E-Trottis.
10.08.2025, 11:5210.08.2025, 11:52
Amber Vetter
Amber Vetter
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Mehr «Videos»

Lime, Bird, Circ und wie sie alle heissen: Amber hasst sie gleichermassen. E-Trottinetts sind unserer Videochefin seit jeher ein Dorn im Auge. Schon bevor sie tief in die Proseccoflasche geschaut hat, blitzt die Wut in ihrem Blick auf, wenn sie von den mietbaren Erwachsenen-Kickboards spricht. Amber kommt vorbereitet zum «Wein doch» – extra für euch folgt hier ihre Slideshow von rücksichtslos parkierten E-Trottis:

Bekloppt «parkierte» E-Trottis

1 / 12
Bekloppt «parkierte» E-Trottis

Wir steigen steil ein: Ein klassischer E-Trotti-Turm. Was man halt so mit den Dingern macht.
quelle: amber vetter
Und wie stehst du zu E-Trottis? Schreib's in die Kommentare!

«Wein doch» ist zurück!

Euer Wunsch ist uns Befehl
Ab sofort wird bei watson wieder auf Arbeitszeit getrunken und gejammert – ob über Themen, die uns ja eigentlich allen auf die Nerven gehen, oder nischige Dinge, die den Blutdruck unserer Redakteurinnen und Redakteure in die Höhe schnellen lassen. Das Format kommt in einem neuen Look, inhaltlich aber so wie eh und je. In diesem Sinne: Prost!
Video: watson

Noch mehr «Wein doch»

«Ich hasse Leute, die andere Leute nicht aus dem Zug aussteigen lassen»

Video: watson/Marco Gurtner, Emily Engkent

Zwei watsons beklagen sich über die Fasnacht

Video: watson/Emily Engkent

«Unglaublich viele Leute in der Schweiz sind in offenen Beziehungen»

Video: watson/Melina Bokop, Emily Engkent
«Die Menschheit stirbt aus, weil wir zu dumm zum Daten sind»
Video: watson
