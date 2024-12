Video: watson/lucas zollinger

Der älteste wilde Vogel der Welt brütet wieder – du glaubst nicht, wie alt er ist 🤯

Der gemäss dem U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) älteste wilde Vogel der Welt – ein Laysanalbatros namens Wisdom – hat in einem Schutzgebiet im Pazifik ein Ei gelegt. Das Alter des Tiers grenzt an ein Wunder und Ornithologen und Vogelfans auf der ganzen Welt warten jedes Jahr mit angehaltenem Atem auf seine Rückkehr ins Midway-Atoll, wo sich die grösste Kolonie der Albatrosse befindet. Im Video erfährst du, wie alt der Wisdom ist:

Laysanalbatrosse sind mit einer Flügelspannweite von zwei Metern zwar grosse Vögel, aber trotzdem die kleinste nordpazifische Albatrosart. Die Seevögel werden normalerweise zwischen zwölf bis 40 Jahre alt – von anderen Exemplaren, die auch nur annähernd so alt wie Wisdom sind, ist nichts bekannt. Der Biologe Jon Plissner, Aufseher des Schutzgebietes im Midway-Atoll, sagt in einem Bericht der BBC, das älteste andere Exemplar, von dem er wisse, sei 45 Jahre alt.

Das genaue Alter von Wisdom ist unbekannt. Klar ist, dass der Vogel im Jahr 1956 zum ersten Mal markiert wurde, nachdem er ein Ei gelegt hatte. Laysanalbtrosse brüten erst im Alter von fünf Jahren. Deshalb wird das Alter von Wisdom auf 74 Jahre geschätzt.

Laysanalbatrosse leben monogam. Wisdom habe schon mindestens drei Partner überlebt. In den vergangenen Jahren wurde ihr letzter Partner, Akeakamai, mit dem sie im Jahr 2021 ihr letztes Küken aufgezogen hat, nicht mehr gesehen. Videos und Fotos des USFWS zeigen aber jetzt, dass sie mit einem neuen Partner zurück auf Midway ist, wo zwei bis drei Millionen Albatrosse brüten. Das Atoll ist Teil des hawaiianischen Archipels, gehört aber nicht zum US-Bundesstaat Hawaii und wird als nicht inkorporiertes Gebiet der USA bezeichnet. Es beheimatet die grösste Albatroskolonie der Welt.

Gute Überlebenschancen

Wisdom habe in ihrem Leben über 30 Küken aufgezogen, so Plissner. Er sagte, sie wirke immer noch, als hätte sie die Energie und den Instinkt, ein weiteres Küken aufzuziehen. Laut seinen Einschätzungen bestehe eine 70- bis 80-prozentige Chance, dass das Ei schlüpfe.

Wisdom (rechts) wird auch «die Königin der Seevögel» genannt. Vogelenthusiasten erkennen sie an ihrer Markierung mit der Nummer Z333 am Bein. Bild: USFWS

Albatros-Eltern teilen sich die Aufgaben des Ausbrütens und, sobald das Küken geschlüpft ist, auch die der Fütterung. (lzo)

