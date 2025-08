Video: watson/hanna dedial

Heftige Überschwemmung bei Konzert in Zürich

Tausende Feierlustige pilgerten am Freitag aufs Zürcher Hardturmareal für einen Auftritt des Berliner DJ-Kollektivs Keinemusik. Doch das Wetter wollte nicht mitspielen – die Besucher standen knöcheltief im Wasser.

Keinemusik ist ein deutsches Plattenlabel für elektronische Musik. Die beiden Mitglieder Adam Port (45) und Rampa (43) luden am Nationalfeiertag zu einem Dayrave auf der Hardturmbrache. Statt Tanzen in der Sonne war für die Besucherinnen und Besucher eher Schwimmen angesagt, denn den ganzen Nachmittag kam es zu heftigen Regenfällen und Gewittern.

v.l.n.r.: Adam Port, Rampa, &ME, Reznik, Monja Gentschow Bild: Wikipedia

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie heftig sich das Wasser gestaut hat. Auch die Toiletten wurden teilweise überflutet. Das Konzert wurde weitergeführt, obwohl das Gewitter in vollem Gange war. Wie Aufnahmen zeigen, stand das Wasser sogar in den ToiToi-Kabinen.

Wie die Stadtpolizei gegenüber «20Minuten» bekanntgab, seien die Organisatoren des Events für die Sicherheit zuständig. Die Polizei würde nur einrücken, wenn sie gerufen werde, und das sei am Freitag nicht der Fall gewesen.

Aktuell belegt der Song «Move» von Keinemusik den 7. Platz der Schweizer Top-10-Single-Hitparade, in der er sich seit 59 Wochen hält. In den nächsten Wochen hat das DJ-Kollektiv Auftritte auf Ibiza, in Berlin und in Los Angeles.

(hde)

