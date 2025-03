Trump macht Krypto-Versprechungen – Bitcoin und Co. reagieren prompt

Der Grund für den Kurssprung ist schnell ausfindig gemacht. Am Sonntag postete US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform «Truth Social» zwei Einträge, in denen er eine nationale Krypto-Reserve versprach.

Heute schon ein Abo gelöst? – Wozu uns der perfide Tech-Markt alles zwingt

Die «smarte» Kühlschrankkamera eines Schweizer Unternehmens war offenbar ein Flop. Es stellt die dazugehörige App ein, wodurch die Kamera umgehend zu Elektroschrott wird. Diese Geschichte ist nur ein Beispiel für einen inzwischen völlig ausser Kontrolle geratenen Tech-Markt.

«Keine Doppelkäufe mehr», so bewarb das Fribourger Unternehmen Liebherr seine Kühlschrankkamera «Hngrynsite». Die Idee: Die Kamera wird in die Tür jedes beliebigen Kühlschranks installiert und macht anschliessend jedes Mal beim Schliessen Fotos von den Kühlfächern. Diese Fotos werden automatisch in eine Cloud hochgeladen. Via Hngrynsite-App kann man das neuste Foto dann während des Einkaufs abrufen und checken, welche Lebensmittel noch vorrätig sind.