Weiterhin warten Bitcoin-Anleger zudem hoffnungsvoll auf ein Zeichen aus dem Weissen Haus. Das Ausbleiben konkreter Schritte, die der neue US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf verkündete, lasten ebenfalls auf der Stimmung. «Anlegern leuchtet nun zusehends ein, dass die durch Donald Trump in Aussicht gestellten Vorschusslorbeeren schneller verwelken könnten als gedacht», konstatiert der Marktanalyst Timo Emden. (sda/awp)

Nvidia hat laut Ozkardeskaya die «schwere Aufgabe», die Marktstimmung in dieser Woche zu heben: «Gelingt dies nicht, könnte sich der Ausverkauf beschleunigen.»

Unter deutlichen Verkaufsdruck geriet die «Krypto-Leitwährung» Bitcoin Ende letzter Woche als bekannt wurde, dass mutmasslich nordkoreanische Hacker von der Handelsplattform Bybit Ethereum im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gestohlen hatten. Gemessen an der Schadenshöhe gilt der Angriff als der bisher grösste Diebstahl in der Geschichte der Krypto-Branche.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei 88'980 Dollar und damit knapp 7,4 Prozent tiefer als eine Woche davor. Die Marktkapitalisierung liegt bei noch knapp 1,75 Billionen Dollar und damit fast 200 Milliarden tiefer als noch vor sieben Tagen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Tulpenwahn in den Niederlanden gilt als die Mutter aller Finanzkrisen. Schon im 16. Jahrhundert entwickelte sich dort ein blühendes Terminwarengeschäft mit Blumenzwiebeln.

Der Tulpenwahn in den Niederlanden gilt als die Mutter aller Finanzkrisen. Schon im 16. Jahrhundert entwickelte sich dort ein blühendes Terminwarengeschäft mit Blumenzwiebeln.

Apple lanciert neues iPhone, das dich keine Niere kostet

Am Mittwochabend haben die Kalifornier das iPhone 16e vorgestellt. Hier erfährst du alles Wichtige zum neuen Mobilgerät.

Ausgerechnet auf der Social-Media-Plattform X machte Apple-Chef Tim Cook in der vergangenen Woche eine mehr oder weniger deutliche Vorankündigung. Am Mittwochabend folgte dann die offizielle Mitteilung: Die Kalifornier lancieren Monate vor der Vorstellung der nächsten iPhone-Generation (im Herbst 2025) quasi einen Lückenbüsser. Aber was für einen! Das iPhone 16E ist ziemlich günstig, kommt im bekannten Hardware-Design und hat aber unter der Haube einiges zu bieten.