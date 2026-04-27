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Start-up Manus: China blockiert KI-Deal mit Meta

China blockiert KI-Deal mit Meta

27.04.2026, 12:5827.04.2026, 12:58

China hat die Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta blockiert. Die zuständige Stelle für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal verboten und die Beteiligten angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit.

Manus SUQIAN, CHINA - APRIL 27, 2026 - A netizen is checking Manus logo and webpage on a computer and mobile phone in Suqian City, Jiangsu Province, China on April 27, 2026. Suqian Jiangsu China PUBLI ...
China hat Metas Übernahme des KI-Start-ups Manus blockiert.Bild: IMAGO / CFOTO

Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten. Solche Programme sollen nicht nur Fragen beantworten, sondern mit wenig menschlichem Eingriff komplexere Aufgaben erledigen können.

Facebook-Mutter Meta wollte Manus kaufen

Das Unternehmen hatte seine Wurzeln in China, verlagerte seinen Sitz aber später nach Singapur. Im Dezember wurde dann ein Medienberichten zufolge mehr als zwei Milliarden Dollar schwerer Deal mit dem Facebook-Konzern Meta bekannt.

Peking sieht den Vorgang offenbar als sicherheitspolitisch heikel. Berichten zufolge waren während der Prüfung zeitweise führende Manager des Unternehmens daran gehindert worden, China zu verlassen, darunter auch Mitgründer Xiao Hong. (hkl/sda/awp/dpa)

Meta, Amazon, Microsoft: Die KI-Revolution frisst ihre Kinder
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