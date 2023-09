Behörde verklagt Tesla wegen angeblichem Rassismus

Es ist nicht die erste Klage wegen rassistischer Diskriminierung für Tesla. Nun wird der US-Autobauer erneut wegen angeblicher Belästigung schwarzer Mitarbeiter verklagt.

Mehr «Wirtschaft»

Ein Artikel von

Eine US-Bürgerrechtsbehörde verklagt Tesla wegen angeblicher Belästigung schwarzer Mitarbeiter in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont.

Die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) erklärte in der am Donnerstag bei einem kalifornischen Bundesgericht eingereichten Klage, dass schwarze Arbeitnehmer im Tesla-Werk von 2015 bis heute routinemässig rassistischen Verunglimpfungen und Graffiti, darunter Hakenkreuze und Galgenschlingen, ausgesetzt gewesen seien.

Tesla habe es versäumt, Beschwerden über rassistisches Verhalten zu untersuchen. Zudem soll der Elektroautobauer Beschäftigte, die Belästigungen gemeldet hätten, entlassen haben oder sei anderweitig gegen sie vorgegangen.

Die EEOC ist dafür zuständig, Gesetze gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz durchzusetzen. Von Tesla gab es zunächst keine Reaktion auf die Vorwürfe in der am Donnerstag veröffentlichten Klageschrift.

Aktuell laufen gegen den Konzern mehrere Klagen, die sich mit rassistischer Diskriminierung und Belästigung beschäftigen. Tesla hat ein Fehlverhalten in diesen Fällen bestritten.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagenturen Reuters / Keystone-SDA

(t-online/dsc)