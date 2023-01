Der CEO von Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, an der CES 2023 in Las Vegas vor dem Afeela. Bild: keystone

Sonys Elektroauto kommt 2026 und trägt den Namen Afeela

Die Katze ist aus dem Sack: Sony und Honda gründen zusammen den Brand Afeela. Die ersten Fahrzeuge mit dieser Bezeichnung sollen im Frühling 2026 ausgeliefert werden. Das erklärte der CEO von Sony Honda, Yasuhide Mizuno, heute Nacht an der CES 2023 in Las Vegas: «Auf diesen Prototyp folgt die Entwicklung in Richtung Massenproduktion. Voraussichtlicher Beginn der Vorbestellungen wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 sein. Im Frühling 2026 erhalten die ersten Kunden ihr Fahrzeug.»

Video: youtube/AFEELA

Wer auf einen Katalog von technischen Details des Afeelas gehofft hatte, wurde enttäuscht. Vielmehr umriss Yoshida Sonys Vision für den Individualverkehr. Und die beinhaltet primär autonomes Fahren, Augmented Reality, Sicherheit dank Technik und ... Entertainment. Das Auto als fahrendes Multimedia- und Unterhaltungs-Gadget.

85 Prozent Model 3, 15 Prozent Robocop-Helm: Der Afeela-Prototyp. Bild: keystone

Um dieses Ziel zu erreichen, geht Sony eine Partnerschaft mit dem Halbleiterhersteller Qualcomm ein, der beim Bau eines sogenannten «Snapdragon Chassis» mithelfen soll, die 45 verbauten Kameras und Sensoren schlau miteinander zu vernetzen.

Der Afeela Bild: keystone

Der Robocop

Der Elektronikriese Sony und der Automobilhersteller Honda gründeten letztes Jahr mit Sony Honda Mobility Inc. eine Firma mit erklärtem Ziel, ein Elektroauto auf den Markt zu bringen.

Auch andere Hersteller aus dem Elektronikbereich versuchen seit Jahren in den zukunftsträchtigen Elektroautomarkt zu drängen. Der Erfolg dieser Anstrengungen ist bisher überschaubar.

Neben dem Fahrzeug präsentierte Sony an der CES 2023 unter anderem die verbesserte Virtual-Reality-Brille VR2 (kommt am 22. Februar 2023 in die Läden), und einen Spielcontroller für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung.

(tog)