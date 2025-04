EU und Arabische Emirate verhandeln über Freihandelsabkommen

Von der Leyen zeigte sich in der Erklärung zuversichtlich, «dass beide Seiten zügig und ehrgeizig vorankommen können». EU-Handelskommissar Maros Sefcovic werde bald wieder in die Emirate reisen, um die Gespräche voranzutreiben. (sda/afp)

Bei den Verhandlungen soll es laut EU-Kommission auch um eine Intensivierung der Zusammenarbeit in strategischen Sektoren wie erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff und kritische Rohstoffe gehen.

Wie die Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte, sollen sich die Gespräche mit Abu Dhabi «auf die Liberalisierung des Handels mit Waren, Dienstleistungen und Investitionen konzentrieren». Angesichts der derzeit unberechenbaren US-Handelspolitik sucht die EU weltweit nach neuen verlässlichen Handelspartnern.

Der Anleihen-Markt hat Donald Trump zur Vernunft gebracht – wenigstens teilweise und vorübergehend.

Am Dienstagabend hat Donald Trump nicht nur die Diskussion von führenden Köpfen seiner Grand Old Party bei Sean Hannity verfolgt, er warf immer wieder auch einen Blick auf die Kursentwicklung der zehnjährigen US-Staatsanleihen, der Treasury Bonds, meist T-Bonds genannt. Was er sah, gefiel ihm nicht. Die Rendite der T-Bonds explodierte, gleichzeitig wurden sie massenhaft auf den Markt geworfen. «Den Leuten wird es offenbar ein bisschen mulmig», erklärte Trump tags darauf.