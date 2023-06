EZB erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent

Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung am Donnerstag eine weitere Anhebung des Leitzinses im Euro-Währungsraum beschlossen. Sie hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent an. (saw/sda/awp)