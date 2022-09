People-News

Mariah Carey hat in den 90ern ein Grunge-Album aufgenommen – und will es jetzt rausbringen

Sie ist einer der grössten Popstars der Neunziger. Doch Mariah Carey nahm 1995 ein Grunge-Album auf. Ihre Plattenfirma lehnte dieses ab. Jetzt plant die Sängerin endlich die Veröffentlichung.

Mariah Carey wie man sie kennt. Bild: sda

Denkt man an Grunge, hat man bestimmt direkt Flanellhemden, Seattle und «Smells Like Teen Spirit» im Kopf. Nirvana, die Band um Kurt Cobain, avancierte mit dem Klassiker zur Stimme einer Generation und Vorzeige-Grunge-Gruppe. Bands wie Pearl Jam, Alice in Chains oder Soundgarden prägten ebenfalls den Sound. Dieser hatte wohl auch auf Mariah Carey eine grosse Anziehungskraft. Denn die Popdiva nahm Mitte der Neunziger ein Album in genau diesem Stil auf. Ihr Label konnte mit dem mehr als krassen Stilbruch nichts anfangen und untersagte die Veröffentlichung. Bis jetzt.

«Nicht das, was andere von mir erwarten würden»

Careys Alternative-Rock-Album erschien sogar 1995. Nur war sie darauf nicht zu hören. «Someone's Ugly Daughter» wurde unter dem Namen Chick veröffentlicht. Careys Gesangsaufnamen wurden auf dem Album durch die der befreundeten Sängerin Clarissa Dane ersetzt. Bis Carey das 2020 in ihrer Biografie verriet, war der Fakt, dass die «Without You»-Sängerin gerne Rockröhre gewesen wäre, gänzlich unbekannt. Aktuell ist sie darum bemüht, die Originalaufnahmen offiziell zu veröffentlichen.

Carey in jung

Das hat die 53-Jährige im «Music Now»-Podcast des amerikanischen «Rolling Stone» verraten. Zudem plane sie weitere Sachen mit der Band Chick. Was genau, wollte sie jedoch noch nicht ausplaudern. «Die Texte wären wohl nicht das gewesen, was andere von mir erwarten würden», so Carey. «Es war so ein Ventil. Damals gab es so viele Platten in dem Genre, die wie eine Mädchen-Version von Green Day klangen. Es war eine richtige Bewegung rund um Courtney Love und ihre Band Hole.»

«Someone's Ugly Daughter» wurde während der Aufnahmen zu Mariah Careys LP «Daydream» aufgenommen. Durch Nummer-1-Hits wie «Fantasy», «One Sweet Day» oder «Always Be My Baby» konnte das Album, welches 1995 erschien, alleine in den USA weit über elf Millionen Einheiten absetzen.

