Denner bestätigt Rekordergebnis und erhöht Mindestlohn

Die eigenen Filialen verzeichneten ein Plus von 1.7 Prozent und die selbständigen Denner Partnerbetriebe legten um 2.3 Prozent zu. Zudem seien ein Dutzend neue Verkaufsstellen eröffnet und über 300 neue Stellen geschaffen worden. Denner beschäftigt in seinen 580 Filialen und 270 Partnerbetrieben neu über 6000 Mitarbeitende, darunter gegen 130 Lernende.

Wichtiger Treiber in einem insgesamt rückläufigen Gesamtmarkt sei 2021 das Frischesortiment gewesen, das man erneut ausgebaut habe, teilte Denner am Samstag mit. Die Kundenfrequenz habe um 2.3 Prozentpunkte zugenommen. Mit den Lockerungen der Covid-Einschränkungen habe sich das Einkaufsverhalten normalisiert.

Viele Ausfälle – Chinas Export wächst im Dezember langsamer

Chinas Aussenhandel ist im Dezember erneut zweistellig gewachsen – jedoch insgesamt langsamer als im Vormonat. Wie der Zoll am Freitag in Peking berichtete, stiegen die Ausfuhren in US-Dollar berechnet um 20.9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem der Zuwachs im November noch bei 22 Prozent gelegen hatte.