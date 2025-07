Bitcoin durchbricht erneut die Marke von 110'000 US-Dollar

Bitcoin durchbricht erneut die Marke von 111'000 US-Dollar – Allzeithoch in Reichweite

Mehr «Wirtschaft»

Der Bitcoin-Kurs zieht am Mittwochabend wieder deutlich an und durchbricht die Marke von 111'000 US-Dollar. Damit ist das Allzeithoch von ungefähr 112'000 US-Dollar erneut in Reichweite.

bild: x

Bereits letzte Woche war der Bitcoin-Kurs kurz vor dem Allzeithoch. Die Spannungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU sorgten jedoch für Nervosität an den Märkten.

(hkl)