Auf Pump Aktien kaufen? Chancen und Risiken von Lombardkrediten

Du brauchst Liquidität? Ein Lombardkredit ermöglicht es, dein Depot zu verpfänden und so Kapital, etwa für Investitionen, zu beschaffen. Was du über Chancen und Risiken wissen solltest.

Olga Miler

Stell dir vor, du brauchst Geld. Vielleicht für eine grössere Anschaffung. Vielleicht weil sich gerade eine Investitionschance bietet und es für dich gut läuft an den Märkten.

Die klassischen Optionen: einen Privatkredit aufnehmen, dir Geld im Umfeld leihen (was selten eine gute Idee ist), oder etwas von Wert oder Wertschriften verkaufen, um Liquidität freizusetzen.

Doch genau hier beginnt das Dilemma.

Was, wenn du deine Anlagen gar nicht verkaufen möchtest? Was, wenn du investiert bleiben willst, weil du an deine Strategie glaubst oder weil es ungünstig wäre, jetzt Gewinne zu realisieren?

Eine weitere Möglichkeit, dir Liquidität zu beschaffen, ist vielleicht etwas weniger bekannt als der Privatkredit, aber weit verbreitet: Du hinterlegst deine Wertschriften als Sicherheit und beleihst sie. Du bekommst Liquidität, ohne dein Depot aufzulösen.

Genau das ist die Idee des Lombardkredits.

Dein Portfolio wird zur Sicherheit – und gewissermassen zu deiner eigenen Bank. Es ermöglicht dir Kapital aufzunehmen, während deine Anlagen weiterhin investiert bleiben.

Das klingt effizient. Doch wie so oft in der Finanzwelt gilt: Jede zusätzliche Flexibilität hat ihren Preis.

Bevor du dein Depot zu deiner Bank machst, lohnt sich ein genauer Blick – hier ist, was du darüber wissen solltest und Tipps, wie du das Risiko in Schach halten kannst.

Wie funktioniert ein Lombardkredit?

Ein Lombardkredit ist ein durch Wertschriften besicherter Kredit. Du hinterlegst Aktien, ETFs oder Obligationen als Pfand – und erhältst dafür Liquidität, ohne deine Anlagen verkaufen zu müssen.

Dein Portfolio dient dabei als Sicherheit für die Bank. Es handelt sich also um eine besicherte Finanzierung: Die Bank leiht dir Geld, weil sie im Gegenzug auf deine Wertschriften zugreifen könnte, falls du deinen Verpflichtungen nicht nachkommst.

Beliehen werden in der Regel nur marktgängige, liquide Wertschriften wie breit diversifizierte ETFs oder hochwertige Obligationen.

Entscheidend für deinen Kreditrahmen ist der sogenannte Belehnungssatz, auch Loan-to-Value (LTV) genannt. Er bestimmt, wie viel Kredit du im Verhältnis zum Depotwert maximal erhältst. Dabei gilt grundsätzlich: Je stabiler und handelbarer ein Titel ist, desto höher der Belehnungssatz.

Breit gestreute ETFs oder Staatsanleihen werden meist höher bewertet als volatile Einzelaktien. In der Praxis kannst du – je nach Zusammensetzung deines Portfolios – oft zwischen 50 und 80 Prozent des Depotwerts beleihen.

Was kostet ein Lombardkredit?

Für die Nutzung des Lombardkredits bezahlst du Zinsen. Diese sind in der Regel tiefer als bei einem unbesicherten Privatkredit, welcher in der Schweiz ca. 4.4% bis 10% kosten kann. Die Zinssätze variieren je nach Anbieter, Bonität, Währung und Marktumfeld.

In Schweizer Franken bewegen sich die Zinssätze aktuell grob zwischen rund einem und drei Prozent. In Fremdwährungen wie dem US-Dollar können sie deutlich höher oder auch tiefer ausfallen, abhängig vom jeweiligen Zinsniveau. Zusätzlich zu den Zinsen können je nach Bank auch Verwaltungsgebühren anfallen.

Welche Arten von Lombardkrediten gibt es?

Grundsätzlich lassen sich zwei Hauptformen unterscheiden:

Flexibler Lombardkredit

Du erhältst einen Kreditrahmen, den du bei Bedarf ganz oder teilweise nutzen kannst. Zinsen fallen nur auf den tatsächlich beanspruchten Betrag an.

Fester Lombardkredit

Hier wird ein fixer Kreditbetrag mit definierter Laufzeit vereinbart. Teilweise wird auch ein fester Zinssatz für die Laufzeit festgelegt.

Welche Chancen und Risiken haben Lombardkredite?

Wie bei jedem Finanzprodukt hängen die Chancen und Risiken sehr davon ab, wie und wann du den Lombardkredit einsetzt. Hier ein kurzer Überblick:

Chancen

Liquidität ohne Verkäufe deiner Wertschriften

Günstigere Zinsen als unbesicherte Kredite

als unbesicherte Kredite Schnell Kapital

Depot bleibt investiert

Höhere Renditechancen durch Hebeleffekt, damit Vermögensaufbau mit geringeren Mitteln möglich (aber Risiken beachten!)

Risiken

Marktrisiken: Sinkt aufgrund von Kursschwankungen der Wert deines Depots, reduziert sich auch deine Belehnungsbasis. Dein Kredit bleibt bestehen, deine Sicherheit schrumpft

Sinkt aufgrund von Kursschwankungen der Wert deines Depots, reduziert sich auch deine Belehnungsbasis. Dein Kredit bleibt bestehen, deine Sicherheit schrumpft Finanzieller Verlust durch Margin Call / Nachschusspflicht: Fällt dein Portfolio unter eine bestimmte Schwelle, verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten oder eine Teilrückzahlung. Im Extremfall werden Positionen, oft zu einem Zeitpunkt von ungünstigen Kursen, verkauft

Fällt dein Portfolio unter eine bestimmte Schwelle, verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten oder eine Teilrückzahlung. Im Extremfall werden Positionen, oft zu einem Zeitpunkt von ungünstigen Kursen, verkauft Zinsrisiko: Viele Lombardkredite sind variabel verzinst. Steigen die Marktzinsen, erhöhen sich deine Finanzierungskosten

Viele Lombardkredite sind variabel verzinst. Steigen die Marktzinsen, erhöhen sich deine Finanzierungskosten Stärkere Schwankungen durch Hebelwirkung: Nutzt du den Kredit für zusätzliche Investitionen, verstärkst du Gewinne, aber auch Verluste

Nutzt du den Kredit für zusätzliche Investitionen, verstärkst du Gewinne, aber auch Verluste Zeitlicher Mehraufwand: Wenn du den Kredit für Anlagen verwendest, solltest du dein Portfolio sorgfältig pflegen und die Marktbewegungen verfolgen.

Wenn du den Kredit für Anlagen verwendest, solltest du dein Portfolio sorgfältig pflegen und die Marktbewegungen verfolgen. Emotionale Herausforderungen durch hebelbedingte Schwankungen

durch hebelbedingte Schwankungen Je nach Konditionen des Kredits eingeschränkte Verwendung der verpfändeten Wertschriften

Was passiert bei Kursrückgängen?

Ein Lombardkredit wirkt wie ein Hebel. Das wird besonders deutlich, wenn die Märkte fallen.

Ein illustratives Beispiel:

Depot: 100'000 Franken

Belehnungssatz: 60 %

Genutzter Kredit: 60'000 Franken

Fällt der Wert der Wertschriften z. B. durch Kursschwankungen um 10 %, sinkt der Depotwert auf 90'000 Franken.

Die neue Belehnungsbasis beträgt nun 60 % von 90'000 Franken, also 54'000 Franken.

Du liegst damit 6’000 Franken über dem zulässigen Kreditrahmen.

Hast du den Kredit vollständig ausgeschöpft, kommt es zum sogenannten Margin Call. Die Bank verlangt entweder zusätzliche Sicherheiten oder eine Teilrückzahlung des Kredits. Erfolgt kein Nachschuss, kann sie deine Wertschriften verkaufen.

Die Herausforderung:

Der Verkauf findet typischerweise zu einem Zeitpunkt statt, bei dem die Kurse bereits gefallen sind, und du musst somit zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen, wenn du nicht anderweitig Mittel nachschiessen kannst.

Lohnt es sich, mit Kredit zu investieren?

Da die Kreditzinsen relativ günstig sind, kann es sich lohnen quasi auf Pump zu investieren. Du profitierst, wenn deine Renditen über den Kreditzinsen liegen..

Das tönt verlockend, wichtig ist zu berücksichtigen, dass die Hebelwirkung in beide Richtungen spielt und damit sowohl Gewinne, Verluste als auch Emotionen verstärkt.

Ein illustratives Beispiel:



Eigenkapital: 100'000 Franken

Lombardkredit: 100'000 Franken

Investition: 200'000 Franken

Es läuft gut, du machst mit der Anlage 10 % Rendite:

Dein Gewinn beträgt somit 20 % (200'000 Franken x 10 %) und ist doppelt so hoch, wie wenn du nur dein eigenes Kapital von 100'000 Franken eingesetzt hättest.



Es läuft nicht, du machst mit der Anlage -10 %:

Dann beträgt dein Verlust 20'000 Franken (10 % von 200'000 Franken). Du hast doppelt so viel Verlust gemacht, wie wenn du nur dein eigenes Kapital investiert hättest.

Um das Risiko im Griff zu haben, solltest du dich vor der Anlage fragen: «Wie viel Risiko kann ich tragen … wenn Märkte fallen und die Zinsen allenfalls steigen?»

Wie kannst du die Risiken einschränken?

Dein Risiko kannst du mit folgenden Punkten mindern:

Worst-Case der Zinsen und Marktschwankungen konservativ berechnen, z.B. nicht mit einem Prozentsatz für die Zinsen von 1 %, sondern z.B. mit 5 %

z.B. nicht mit einem Prozentsatz für die Zinsen von 1 %, sondern z.B. mit 5 % Konservativer Kreditrahmen: wenn du den Kreditbetrag tief hältst und anstatt 50 oder 80 Prozent deiner Wertschriften verpfändest, nur z.B. 20 Prozent nutzt, minderst du das Risiko einer Nachschussforderung deutlich.

wenn du den Kreditbetrag tief hältst und anstatt 50 oder 80 Prozent deiner Wertschriften verpfändest, nur z.B. 20 Prozent nutzt, minderst du das Risiko einer Nachschussforderung deutlich. Kreditrahmen nicht voll ausschöpfen

Breit gestreute Wertschriften nutzen: Verwende für die Verpfändung breit gestreute Wertschriften, da du so das Risiko extremer Schwankungen etwas dämpfen kannst. Geeignet sind z.B. ETFs auf breite Aktienindizes oder diversifizierte Obligationen-ETFs

Wie ihr seht, ein Lombardkredit, vor allem wenn man ihn zum Investieren nutzt, kann die Rendite steigern, ist aber mit entsprechenden Risiken verbunden. Er ist ein Werkzeug, das dein Vermögen flexibler macht, verstärkt aber auch die Volatilität und Emotionalität.

Der Lombardkredit eignet sich daher für erfahrenere Anleger:innen oder wenn du kurzfristig Liquidität brauchst und eine klare Risiko- und Rückzahlungsstrategie hast.

Habt ihr Lombardkredite? Oder würdet ihr diese zum Investieren nutzen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?

Olga Miler ... ... war über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem hat sie dort das Frauenförderungsprogramm und den UBS Gender ETF aufgebaut. Danach gründete sie den unabhängigen Finanzbilder SmartPurse, eine Plattform, auf der sie digitale Kurse und Workshops zum Thema Finanzen anbietet. Seit fünf Jahren schreibt Miler den Blog «MoneyTalks», jüngst erschien ihr erstes Buch «Rich, Richer...Me!», ein humoristischer Finanzratgeber, im Beobachter Verlag.

