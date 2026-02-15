Bild: Shutterstock

Move on up

Bedeutet «ab MFK» wirklich, dass alles in Ordnung ist?

Wer ein Occasion-Auto einer unbekannten Privatperson abkauft, hat immer ein etwas mulmiges Gefühl. Ist mit dem Fahrzeug wirklich alles in Ordnung? Keine versteckten Schäden? Ist «ab MFK» fast wie eine Garantie?

Mobilitätsteam TCS Folge mir

Mehr «Blogs»

In der Schweiz wechseln jährlich fast dreimal so viele Gebrauchtwagen wie Neufahrzeuge den Besitzer, obwohl viele Käuferinnen und Käufer Angst davor haben, dass sie ein Auto mit Mängeln kaufen. Tatsächlich sind versteckte Mängel und Schäden unter Umständen nicht ohne Weiteres und sofort ersichtlich.

Deshalb verlassen sich viele darauf, dass bei einem Nachweis «ab MFK» mit dem Fahrzeug alles in Ordnung ist. Die Motorfahrzeugkontrolle ist jedoch kein vollständiger Garant, sondern eine Momentaufnahme. «Ab MFK» bestätigt lediglich, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Prüfung den geltenden Sicherheitsanforderungen genügte und während der nächsten zwei bis drei Jahre nicht mehr vorgeführt werden muss.

Content-Partnerschaft mit TCS Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit dem Touring Club Schweiz. Die Themen drehen sich rund um Mobilität, Freizeit und Reisen und basieren auf dem Fachwissen des internen Expertenteams des TCS. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Blick ins Service-Büchlein

Noch wichtiger ist, dass der Service regelmässig gemacht wurde. Grundsätzlich muss ein Fahrzeug jederzeit in ordnungsgemässem und verkehrssicherem Zustand gehalten werden. Wenn Fahrzeuge nicht nach Herstellervorgaben gewartet werden, könnten technische Probleme unentdeckt bleiben – bis grössere Schäden entstehen.

Wenn du einen Kaufvertrag abschliesst, kannst du bei älteren Fahrzeugen eine Garantie von mindestens drei Monaten auf Teile und Arbeit einschliessen lassen. Oder du lässt einen Occasiontest in einer Garage oder einem technischen Zentrum des TCS machen. Dann erhältst du gleich eine Einschätzung, ob der Preis gerechtfertigt ist. Will der Verkäufer oder die Verkäuferin weder das eine noch das andere – hast du eventuell guten Grund, misstrauisch zu sein.