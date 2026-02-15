Bedeutet «ab MFK» wirklich, dass alles in Ordnung ist?
In der Schweiz wechseln jährlich fast dreimal so viele Gebrauchtwagen wie Neufahrzeuge den Besitzer, obwohl viele Käuferinnen und Käufer Angst davor haben, dass sie ein Auto mit Mängeln kaufen. Tatsächlich sind versteckte Mängel und Schäden unter Umständen nicht ohne Weiteres und sofort ersichtlich.
Deshalb verlassen sich viele darauf, dass bei einem Nachweis «ab MFK» mit dem Fahrzeug alles in Ordnung ist. Die Motorfahrzeugkontrolle ist jedoch kein vollständiger Garant, sondern eine Momentaufnahme. «Ab MFK» bestätigt lediglich, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Prüfung den geltenden Sicherheitsanforderungen genügte und während der nächsten zwei bis drei Jahre nicht mehr vorgeführt werden muss.
Blick ins Service-Büchlein
Noch wichtiger ist, dass der Service regelmässig gemacht wurde. Grundsätzlich muss ein Fahrzeug jederzeit in ordnungsgemässem und verkehrssicherem Zustand gehalten werden. Wenn Fahrzeuge nicht nach Herstellervorgaben gewartet werden, könnten technische Probleme unentdeckt bleiben – bis grössere Schäden entstehen.
Wenn du einen Kaufvertrag abschliesst, kannst du bei älteren Fahrzeugen eine Garantie von mindestens drei Monaten auf Teile und Arbeit einschliessen lassen. Oder du lässt einen Occasiontest in einer Garage oder einem technischen Zentrum des TCS machen. Dann erhältst du gleich eine Einschätzung, ob der Preis gerechtfertigt ist. Will der Verkäufer oder die Verkäuferin weder das eine noch das andere – hast du eventuell guten Grund, misstrauisch zu sein.