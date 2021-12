Die Zeit zwischen den Jahren dazu nutzen, um einen Geldputz zu machen, oder für den Januar einen Geldputz im Kalender einplanen: Mal alles durchsehen, die Belege sortieren für die Steuern, Budget überprüfen, Daueraufträge erneuern, Geldfresser wie nicht gebrauchte Abos oder all die Papierbelege, die mittlerweile immer was kosten, eliminieren.

Schon den Dauerauftrag für Säule 3a im Januar machen, wenn du in Wertschriften anlegst, dann macht das über das Jahr einen Unterschied, da dein Geld mehr Zeit hat, zu arbeiten.

Sich für den Ausverkauf wappnen: Gerade im Januar locken Sonderangebote zuhauf und oft passiert es, dass man Zeug kauft, das man gar nicht braucht – hast du etwas für 60 Franken mit 20 Franken Rabatt gekauft, dann hast du nicht 20 Franken gespart, wenn du die Sache nicht brauchst, sondern 60 Franken ausgegeben 😉. Was hilft, ist Planung: Liste machen und gezielt einkaufen, dann haben Impulskäufe keine Chance.

Mit Partnern und Familie über Geld sprechen. Natürlich nicht an Heiligabend, aber wenn das neue Jahr ansteht, dann ist es oft auch einfacher, darüber zu sprechen, was man sich gemeinsam wünscht, welche Ziele man hat und wer was dazu beiträgt.