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Schweizer Wirtschaft überrascht mit gutem Jahresstart

Schweizer Wirtschaft überrascht mit gutem Jahresstart

18.05.2026, 09:0618.05.2026, 09:07

Trotz Ölpreisschock und Zollwirren: Die Schweizer Wirtschaft hat sich zum Jahresauftakt 2026 gut geschlagen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist im ersten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,5 Prozent gewachsen, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt.

Die Zahl liegt über den Prognosen der Experten. Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP lediglich mit einem Wachstum von 0,3 bis 0,4 Prozent gerechnet.

Im Schlussquartal 2025 war das BIP um 0,2 Prozent gewachsen, im Quartal davor hingegen wegen des Zollstreits um 0,5 Prozent geschrumpft.

Zum aktuellen Wachstum hätten sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungssektor beigetragen, heisst es in der Mitteilung des Seco.

Die Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 1. Juni publiziert. (hkl/sda/awp)

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