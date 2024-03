Sonntagsverkauf vor Weihnachten. Bild: keystone

Nationalrat fordert Öffnung lokaler Geschäfte an Sonntagen

Lokale Geschäfte sollen an Sonntagen öffnen können. Sie sollen aber nur ein Lebensmittelladen-Sortiment anbieten dürfen, und die Zahl der betroffenen Mitarbeitenden muss beschränkt sein. Das verlangt der Nationalrat mit einer Motion aus der FDP-Fraktion.

Mit 109 zu 79 Stimmen hat er am Dienstag Ja gesagt zum Vorstoss von Philippe Nantermod (FDP/VS). Kleine lokale Läden sollen demnach nicht nur in Tourismusregionen, am Flughafen und in Bahnhöfen sowie an Tankstellen öffnen dürfen, sondern überall im Land.

Die Motion, die eine Anpassung des Arbeitsrechts fordert, geht an den Ständerat. (sda)