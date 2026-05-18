Das Salt-Festnetz war am Freitag in der ganzen Schweiz down. Bild: keystone

Salt-Festnetz fiel in der ganzen Schweiz aus – das war der Grund

Der Schweizer Netzanbieter Salt fiel am Freitag schweizweit aus. Jetzt ist klar: Das Unternehmen wurde Opfer eines Cyberangriffs.

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Zahlreiche Schweizer Nutzer von Diensten wie Netflix, Tiktok oder Cloudflare waren am Freitagabend von einer Störung betroffen. Grund war ein Netzausfall bei Anbieter Salt (watson berichtete). Jetzt ist klar, weshalb Salt etwa 40 Minuten lang down war. Wie Le Temps berichtet, wurde die Telekomfirma Angriff eines Cyberangriffs.

Salt bestätigte gegenüber der Zeitung, dass die Infrastruktur des Anbieters Ziel eines sogenannten DDoS-Angriffs geworden war. DDoS bedeutet Distributed Denial-of-Service. Dabei versuchen Angreifer mit einer riesigen Flut von Anfragen auf einen Dienst diesen zu überlasten und damit zum Kollabieren zu bringen. Eine Salt-Sprecherin erklärte, dass man den Angriff rasch erkannt und umgehend reagiert habe, um «die Auswirkungen zu begrenzen und den Dienst schnellstmöglich wiederherzustellen».

Von dem Angriff betroffen waren nur Nutzende des Festnetzes. Das Mobikfunknetz fiel nicht aus, ebenso waren auch Swisscom- und Sunrise-Kundinnen und -Kunden nicht betroffen. Diese konnten aber keine Verbindung via Festnetz zu Personen herstellen, die Salt nutzen.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist unklar. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich zu wissen, wer die Attacke gestartet hat. DDoS-Angriffe folgen meistens plötzlich und ohne Vorankündigung. In den vergangenen Jahren nahmen solche Angriffe in der Schweiz aber auch in ganz Europa zu. So kämpfte beispielsweise Anfang Jahr die französische Post mit massiven Einschränkungen wegen eines solchen Angriffs. In der Schweiz wurden bereits Gesundheitseinrichtungen, die Verwaltungen von Gemeinden und Städten oder andere öffentliche Einrichtungen Ziel von Angriffen. In mehreren Fällen steckten nachweislich russische Hackerbanden hinter den Attacken.

(con)