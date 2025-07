Berner Behörde gibt Entwarnung nach Ölsperre auf der Aare bei Wynau

Mehr «Schweiz»

Die Berner Behörden haben am Freitagabend bezüglich der Ölsperre auf der Aare Entwarnung gegeben. Es bestehe keine Gefahr, hiess es auf der Plattform Alertswiss.

Das betroffene Gebiet. Bild: Screenshot Alertswiss

Nach einem Brand in Wynau BE war am Freitag Öl und Löschwasser in die Aare gelangt. Zwischen Wynau und Ruppoldingen bei Olten SO mussten Ölsperren errichtet werden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, der Aare im betreffenden Abschnitt fernzubleiben.

Beim Brand in der Nacht auf Freitag war eine Scheune komplett niedergebrannt. Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand. (sda)