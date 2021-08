Wirtschaft

On geht an die New Yorker Börse – der grösste Schweizer Börsengang seit Glencore



Lange wurde gemunkelt, nun scheint es nächste Woche so weit zu sein: Die Schweizer Sportschuhmarke On geht an die Börse. Und zwar an den New Yorker Stock Exchange (NYSE). Dies berichtet die Bilanz mit Bezug auf mehrere Quellen. On wollte den Vorgang gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.



On strebe eine Bewertung von sechs bis acht Milliarden Dollar an, schreibt die «Bilanz». Ons Börsengang wäre damit der Grösste seit jenem von Glencore im Jahr 2011. Laut einem Beteiligten spielen Schweizer Banken beim IPO nur eine Nebenrolle. Federführend seien die drei US-Institute J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley.



On wurde 2010 in Zürich von David Allemann, Olivier Bernhard und Caspar Coppetti gegründet. Sie besitzen je rund 10 Prozent der Aktien und halten nach wie vor die Stimmenmehrheit. Analysten schätzen den Umsatz der Firma auf rund 700 bis 800 Millionen Franken, sie gilt als hochprofitabel.



Beteiligt an der Firma sind weiter Privat-Equity-Firmen aus den USA sowie diverse Einzelpersonen – darunter auch ein gewisser Roger Federer. Der auch als Tennisspieler bekannte 40-Jährige hat sich 2019 an der Firma beteiligt und wirkt auch als Markenbotschafter. (mlu)



