Arbeitslosenquote sank im April minimal

Mehr «Wirtschaft»

Die Arbeitslosigkeit hat in der Schweiz im April leicht abgenommen: Die Arbeitslosenquote ging minimal zurück. Um saisonale Faktoren bereinigt, blieb die Quote jedoch unverändert.

Ende April waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) insgesamt 142'902 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das waren 3353 weniger als im März.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Die Arbeitslosigkeit nimmt in der Tendenz ab, wenn es wärmer wird – weil es zum Beispiel auf dem Bau mehr Arbeit gibt. Berücksichtigt man solche saisonale Faktoren, verharrte die Arbeitslosenquote bei 3,0 Prozent.

Auch die Zahl der Stellensuchenden ging im Berichtsmonat zurück, und zwar um 4206 auf 230'609, wie es weiter heisst. Gleichzeitig nahmen aber auch die bei den RAV gemeldeten offenen Stellen gegenüber März um 408 auf 48'435 Stellen ab.

Die Lage bei der Kurzarbeit, zu der das Seco jeweils mit Verzögerung Daten publiziert, hat sich im Januar eingetrübt. Damals waren mit 13'309 Personen knapp 14 Prozent mehr von Kurzarbeit betroffen als noch im Dezember. (sda/awp)