trüb und nass11°
DE | FR
burger
Schweiz
Raumfahrt

Der Weltraum-Experte und TV-Moderator Bruno Stanek ist verstorben

Der Weltraum-Experte und TV-Moderator Bruno Stanek ist verstorben

06.05.2026, 16:0206.05.2026, 16:02

Der Schweizer Weltraum-Experte, TV-Moderator und Fachbuchautor Bruno Stanek ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Dies teilte seine Familie am Mittwoch in einer Mitteilung an die Medien mit.

Portrait von Bruno Stanek, Raumfahrtspezialisten und Autor, aufgenommen am 28. Februar 2003, Arth, Schweiz. (KEYSTONE/Sigi Tischler)
Bruno Stanek im Jahr 2003.Bild: KEYSTONE

Grosse Bekanntheit erhielt Stanek, als er erst 25 Jahre alt am 21. Juli 1969 als Fachperson am Schweizer Fernsehen die erste Mondlandung der Apollo-11-Mission moderierte. Rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in den frühen Morgenstunden die Sondersendung.

Stanek blieb dem Fernsehen als Weltraum-Experte erhalten. Er schuf 1975/76 seine eigene, 16-teilige Fernsehserie mit dem Titel «Neues aus dem Weltraum» und kommentierte Anfang der 1980er-Jahre die ersten Space-Shuttle-Missionen.

Eine Besonderheit war, als er alle Apollo 13 Astronauten nach der Rückkehr von ihrer missglückten Mond-Mission im Schweizer Bundeshaus-Studio als Gäste in seiner Sendung hatte. Die Starts der letzten beiden Apollo Mondmissionen sowie alle vier Starts des Schweizer Astronauten Claude Nicollier kommentierte er fürs Schweizer Fernsehen live aus Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida.Später expandierte der Mathematiker seine Programmiertätigkeit auf Software für die Administration von Arztpraxen und für die Notfalldienstplanung als Ärztesoftware.

Bruno Stanek lebte seit 1980 in Arth im Kanton Schwyz. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne. (hkl/sda)

Im Weltraum geht «eine Ära zu Ende»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Medizinischer Behandlungsfehler: So kannst du dich als Patient wehren
68 bis 74 Todesfälle mehr als zu erwarten: Der Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission zu den Zuständen auf der Herzchirurgie im Unispital Zürich zeigt ernüchternde Ergebnisse. So hielt René Prêtre, der medizinische Experte der Kommission, fest, dass diese Menschen wohl noch am Leben wären, wenn sie in einem anderen Schweizer Universitätsspital oder zu einem anderen Zeitpunkt am Universitätsspital Zürich (USZ) operiert worden wären.
Zur Story