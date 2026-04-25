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Stimmbevölkerung von Adelboden ebnet Weg für neue Seilbahn

Stimmbevölkerung von Adelboden ebnet Weg für neue Seilbahn

25.04.2026, 07:0525.04.2026, 07:05

Die Stimmbevölkerung von Adelboden hat an der Gemeindeversammlung vom Freitag der Erhöhung des Aktienkapitals der Bergbahnen Adelboden um eine Million Franken zugestimmt. Damit ebnete sie dem Seilbahnprojekt «Direttissima» den Weg.

An der Gemeindeversammlung waren 237 Stimmberechtigte anwesend, wie Gemeindeschreiberin Mara Mazzarella am Freitagabend mitteilte. Eine Mehrheit von ihnen sprach sich mit der Aktienkapitalerhöhung für die neue Seilbahn aus.

2200 Personen pro Stunde

Die «Direttissima» soll die bestehende Sillerenbahn in Adelboden ersetzen. Die Gäste fahren künftig in nur 10 anstatt 25 Minuten von der Talstation Oey direkt hoch auf den Sillerenbühl. Die neue Bahn wird 2200 Personen pro Stunde befördern können, wir aus einem vergangenen Herbst veröffentlichten Faktenblatt der Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) hervorgeht.

Voraussetzung für die zugesicherten Kredite seien genügend Eigenmittel, schreibt die Skiregion Adelboden-Lenk auf ihrer Webseite. Die BAAG wolle deshalb das Eigenkapital mittels einer Kapitalerhöhung um mindestens 5 Millionen Franken auf über 21 Franken aufstocken. Der Aktienkapitalerhöhung hatten die Aktionärinnen und Aktionäre im November 2025 zugestimmt. Die Gesamtkosten sollen rund 35,5 Millionen Franken betragen.

(sda)

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