UPC will in der Schweiz rund 160 Stellen abbauen

Winterthurer Immobilienfirma ersteigert marode Erb-Villa für 2.9 Millionen Franken

Die Villa Wolfensberg des ehemaligen Erb-Patrons Hugo Erb in Winterthur ist verkauft: Die Immobilienfirma L+B hat das Gebäude am Donnerstag für 2.9 Millionen Franken ersteigert.

Die Immobilienfirma Leemann und Bretscher (L+B) mit Sitz in Winterthur baute in der Region schon zahlreiche Grossüberbauungen. Was L+B-Chef Robert Hofer mit seiner neuen Villa hoch über Winterthur vorhat, ist noch offen. Ein Abriss sei nicht sicher, sagte er gleich im Anschluss an die Versteigerung.

Er wisse selber nicht, …