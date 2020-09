Wirtschaft

Schweiz

Wirtschaft: Schweizer Banken bereiten sich auf KMU-Konkurse vor



Drastischer Einbruch der Wirtschaft: Schweizer Banken bereiten sich auf KMU-Konkurse vor

Der Branchenverband SwissBanking arbeitet an Empfehlungen für den Umgang mit Insolvenzen. Ziel sei es, Konkurse von Unternehmen nach Möglichkeit zu verhindern. Die Banken selbst stehen derzeit gut da.

Bild: keystone

An seiner Jahresmedienkonferenz in Basel zog der Branchenverband SwissBanking eine erste Bilanz der Coronakrise. Das KMU-Kreditprogramm sei ein voller Erfolg gewesen, so das Fazit der Banker. Dank dem hohen Einsatz aller Beteiligten sei es gelungen, den betroffenen Unternehmen schon in der zweiten Woche des «Lockdowns» die dringend benötigte Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Für die kommenden Monate wappnen sich die Banken nun dennoch für vermehrte Insolvenzen von Betrieben, da das Bruttoinlandprodukt drastisch eingebrochen sei und die Krise die Wirtschaft noch lange belasten werde, wie SwissBanking in einer Meldung konstatiert. Ziel sei es, Konkurse möglichst zu vermeiden, in dem sich die kreditgebenden Banken und die betroffenen KMU bestmöglich koordinierten. Dies verschaffe den Unternehmen Zeit für Restrukturierungen und Sanierungen, zudem könnten Arbeitsplätze gesichert werden. SwissBanking sei dabei, zusammen mit der Branche Empfehlungen für die Banken auszuarbeiten.

Die Banken selbst stünden derzeit gut da und seien für die Wirtschaft verlässliche Partner, sagte SwissBanking-Präsident Herbert J. Scheidt. 2019 war der Geschäftserfolg der Schweizer Banken gemäss Jahresbericht um 1.1 Prozent auf 66 Milliarden Franken gewachsen. Das Volumen der verwalteten Vermögen stieg um 13.8 Prozent. (wap/chmedia)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter