wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Skyguide prüft Abbau von bis zu 220 Stellen

Eine Mitarbeiterin von Skyguide kontrolliert die Monitore und hat Blick auf das Flugfeld, bei Skyguide im Tower des Flughafen Zuerich Kloten, aufgenommen am 10. April 2014. Im Tower am Flughafen Zueri ...
Eine Mitarbeiterin von Skyguide am Flughafen Zürich.Bild: keystone

Skyguide prüft Abbau von bis zu 220 Stellen

19.05.2026, 11:2119.05.2026, 11:31

Skyguide prüft wegen wachsendem Kostendruck den Abbau von bis zu 220 Stellen bis Ende 2027. Dazu habe das Unternehmen ein Konsultationsverfahren eröffnet, teilte die Schweizer Flugsicherung am Dienstag mit.

Betroffen sein könnten Mitarbeitende an den Standorten Genf und Dübendorf. Die operativ tätigen Flugverkehrsleitenden seien allerdings von möglichen Entlassungen ausgenommen. Der Stellenabbau solle in zwei Phasen erfolgen: Von September bis November 2026 könnten bis zu 90 Stellen wegfallen, zwischen Mai und Juni 2027 weitere bis zu 130 Stellen.

Kostendruck und Effizienzziele

Als Gründe nennt Skyguide steigende Personal- und Systemkosten, unsichere Einnahmen, europäische Effizienzziele sowie komplexe interne Strukturen. Die Personalkosten hätten 2025 rund 382 Millionen Franken betragen, bei Gesamtausgaben von 576 Millionen Franken.

Skyguide wolle mit strukturellen Anpassungen die finanzielle Stabilität sichern, die Effizienz erhöhen und die Organisation stärker auf den Kernauftrag der Flugsicherung ausrichten, heisst es. Sicherheit und Betriebskontinuität seien während des gesamten Prozesses gewährleistet.

Suche nach Alternativen zu Kündigungen

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens will Skyguide gemeinsam mit Sozialpartnern und Arbeitnehmervertretungen Massnahmen prüfen, um die Zahl der Kündigungen möglichst zu begrenzen. Genannt werden unter anderem weniger Neueinstellungen, Frühpensionierungen, interne Wechsel und ein geringerer Einsatz externer Mitarbeitender.

Das Konsultationsverfahren läuft laut Mitteilung bis zum 18. Juni 2026. Danach will das Unternehmen über das weitere Vorgehen entscheiden. (awp/sda)

Das wird dich auch interessieren:

Problem gefunden: Skyguide plant Systemupdate – Kapazität bleibt reduziert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Swiss leakt aus Versehen neue Destination – das wird das nächste Langstreckenziel
Die Swiss lanciert trotz Iran-Krieg und Kerosin-Krise eine neue Destination. Nun ist klar, dass die Lufthansa-Tochter ab Oktober in die IT-Metropole Bangalore fliegen wird.
Gerüchte gab es intern schon länger. Könnte die Swiss ihr Langstrecken-Portfolio schon bald um eine neue Destination erweitern? Allerdings kam dann der Iran-Krieg, der die Zukunftsplanung in der Aviatik über den Haufen warf.
Zur Story