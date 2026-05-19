Die Montreal Canadiens komplettieren das Halbfinalfeld in der NHL. Das kanadische Team setzte sich im entscheidenden siebten Spiel der Serie gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung durch.
Alex Newhook vollendete in der 12. Minute der Overtime einen Konter erfolgreich und sorgte damit für den insgesamt fünften Auswärtssieg in dieser Serie. Zuvor hatten die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt und schienen das Momentum im Stadion der Sabres verloren zu haben.
Damit stehen die letzten vier verbliebenen Teams der NHL-Playoffs fest: Die Canadiens treffen auf die Carolina Hurricanes, während die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights spielen. (nih/sda)
Alex Newhook vollendete in der 12. Minute der Overtime einen Konter erfolgreich und sorgte damit für den insgesamt fünften Auswärtssieg in dieser Serie. Zuvor hatten die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt und schienen das Momentum im Stadion der Sabres verloren zu haben.
Damit stehen die letzten vier verbliebenen Teams der NHL-Playoffs fest: Die Canadiens treffen auf die Carolina Hurricanes, während die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights spielen. (nih/sda)