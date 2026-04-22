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Skyguide plant Systemupdate: Kapazität am Flughafen Zürich reduziert

Problem gefunden: Skyguide plant Systemupdate – Kapazität bleibt reduziert

22.04.2026, 12:3122.04.2026, 12:31

Der Flugsicherer Skyguide hat den Grund für das technische Problem ermittelt und plant für Mittwochnachmittag ein Systemupdate. Die Kapazität am Flughafen Zürich bleibt bis auf Weiteres reduziert.

Skyguide sei zuversichtlich, dass die aktuellen Kapazitätseinschränkungen im Laufe des Tages aufgehoben werden können, hiess es auf Anfrage von Keystone-SDA. Bis zur Umsetzung des Updates und während einer Übergangsphase danach bleibe die vorsorgliche Reduktion der Anflugkapazität am Flughafen Zürich um 30 Prozent bestehen. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.

Verspätete Flüge werden nicht zuverlässig angezeigt

Die Ursache des technischen Problems im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH betrifft ein System an der Schnittstelle zwischen Luftstrassen- und Anflugkontrolle, das die Fluglotsen bei der Führung ankommender Flugzeuge unterstützt, wie es weiter heisst. Darum zeige das System Flüge mit grösseren Verspätungen nicht mehr zuverlässig an.

Die Flugverkehrsleitenden «führen diese Flüge mit bewährten und sicheren manuellen Verfahren», und dies benötige mehr Zeit. Deshalb habe Skyguide seit Beginn des Tagesbetriebs die Anflugkapazität beschränkt. Diese sei aktuell aufgrund der Bise ohnehin bereits reduziert. Das technische Problem führten derzeit nicht zu zusätzlichen Verspätungen.

Noch keine Annullierungen

Annullierungen habe es aufgrund der Störung bislang keine gegeben, hatte eine Sprecherin des Flughafens Zürich auf Anfrage mitgeteilt. Passagiere würden durch ihre Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge informiert. (sda)

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Technische Probleme: Flughafen Zürich muss Anflugkapazität am Mittwoch reduzieren
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