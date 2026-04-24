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179 Millionen Franken Unternehmensabgaben für SRG im Jahr 2025

Eine Musikgruppe laeuft an einem Uebertragunswagen der SRG vorbei, nach der Boeoeggverbrennung am Zuercher Sechselaeuten am Montag, 20. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Eine Musikgruppe vor einem Übertragungswagen des SRF am Sechseläuten.Bild: keystone

Unternehmen zahlten 2025
179 Millionen Franken SRG-Abgaben

24.04.2026, 13:2224.04.2026, 13:22

Im Jahr 2025 haben Schweizer Unternehmen Abgaben für Radio und Fernsehen im Gesamtbetrag von rund 179 Millionen Franken geleistet. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Tätigkeitsbericht der Eidgenössischen Steuerverwaltung hervor.

Damit überstiegen die Einnahmen aus den Unternehmensabgaben den Vorjahreswert um rund 855'000 Franken. 147'199 abgabepflichtige Unternehmen gab es im vergangenen Jahr.

Abgabepflichtig sind Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätten in der Schweiz, die im Mehrwertsteuer-Register eingetragen sind und im Vorjahr einen Umsatz von mindestens 500'000 Franken erzielt haben. Unternehmen mit geringerem Umsatz und einfache Gesellschaften sind von der Abgabepflicht befreit.

Die Unternehmensabgaben sind in 18 Tarifstufen aufgeteilt. Je nach Jahresumsatz betragen sie 160 bis 49'925 Franken. Mit Abstand die meisten Unternehmen, nämlich rund 62'600, fielen in die niedrigsten zwei Tarifstufen, wo 160 respektive 235 Franken Abgaben anfallen.

Ab 2027 wird der Gesamterlös aus den Unternehmensabgaben deutlich sinken. So hat der Bundesrat die Limite für die Entrichtung der Unternehmensabgabe von heute 500'000 Franken auf 1,2 Millionen Franken Jahresumsatz erhöht. Damit werden laut der Landesregierung rund achtzig Prozent der mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen von der Abgabe befreit sein. (nil/sda)

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