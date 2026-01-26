Khabane Lame ist der erfolgreichtse TikToker der Welt. Bild: keystone

TikToker Khaby Lame schliesst 900-Millionen-Dollar-Deal ab – und bekommt KI-Zwilling

Die Transaktion beinhaltet den Teilverkauf seines Unternehmens Step Distinctive Limited an Rich Sparkle Holdings.

Khabane Lame, bekannt als Khaby Lame, ist der grösste TikToker der Welt. Auf der Plattform folgen dem Comedian über 160 Millionen Menschen und weitere 77 Millionen auf Instagram. Bekannt wurde er durch seinen satirischen und trockenen Humor. Nun hat der 25-Jährige mit seiner Marke einen Jahrhundertdeal abgeschlossen.

So hat Lame für 900 Millionen US-Dollar einen Übernahme- und strategischen Partnerschaftsvertrag mit dem Unternehmen Rich Sparkle Holdings vereinbart. Das bedeutet, dass Rich Sparkle die exklusiven Vermarktungsrechte an der Marke Lame bekommt. Lame selbst wird zudem Mehrheitsaktionär von Rich Sparkle Holdings.

Der Vertrag wurde am 23. Januar 2026 abgeschlossen und gilt vorerst für 36 Monate. Mit der Unterzeichnung wurde die Transaktion zu einer der grössten Geschäftsabschlüsse, die je von einem einzelnen Social-Media-Creator getätigt wurden. Es gilt zudem als historischer Schritt, bei dem eine persönliche Marke in einem beispiellosen Ausmass monetarisiert wird.

KI-Zwilling soll Lame «rund um die Uhr präsent machen»

Neben den Vermarktungsrechten stimmte Lame mit seiner Unterschrift auch der Entwicklung eines KI-generierten digitalen Zwillings zu. Diese digitale Version des Influencers kann laut The Times of India für Werbung und Promotionen eingesetzt werden, ohne dass er selbst physisch anwesend sein muss. So können Marken mehrere Kampagnen in verschiedenen Ländern durchführen, auch wenn der Italiener mit senegalischen Wurzeln nicht Verfügbar ist.

Der digitale Avatar von Lame soll laut der Online-Zeitung seine Persönlichkeit «rund um die Uhr präsent machen». Die KI soll wird dabei sein charakteristisches Aussehen wie auch seinen Humor übernehmen und die Clips müssen dann nur noch durch sein Team genehmigt werden.

Khaby Lames Video gingen erstmals 2020 während der Corona-Pandemie viral. In dieser Zeit begann er, auf TikTok seine stillen Reaktionsvideos auf überkomplizierte Lifehacks zu posten. Seine Videos verbreiteten sich so schnell, weil sie ohne Sprache auskommen und dadurch überall auf der Welt verstanden werden.

(sav)