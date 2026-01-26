bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Leben
Social Media

TikToker Khaby Lame schliess 900-Millionen-Dollar-Deal ab

epaselect epa12516823 Senegalese-Italian TikToker Khaby Lame attends the opening session of the Web Summit Lisbon 2025, in Lisbon, Portugal, 10 November 2025. Web Summit 2025 is considered the largest ...
Khabane Lame ist der erfolgreichtse TikToker der Welt.Bild: keystone

TikToker Khaby Lame schliesst 900-Millionen-Dollar-Deal ab – und bekommt KI-Zwilling

Die Transaktion beinhaltet den Teilverkauf seines Unternehmens Step Distinctive Limited an Rich Sparkle Holdings.
26.01.2026, 10:5226.01.2026, 11:24

Khabane Lame, bekannt als Khaby Lame, ist der grösste TikToker der Welt. Auf der Plattform folgen dem Comedian über 160 Millionen Menschen und weitere 77 Millionen auf Instagram. Bekannt wurde er durch seinen satirischen und trockenen Humor. Nun hat der 25-Jährige mit seiner Marke einen Jahrhundertdeal abgeschlossen.

So hat Lame für 900 Millionen US-Dollar einen Übernahme- und strategischen Partnerschaftsvertrag mit dem Unternehmen Rich Sparkle Holdings vereinbart. Das bedeutet, dass Rich Sparkle die exklusiven Vermarktungsrechte an der Marke Lame bekommt. Lame selbst wird zudem Mehrheitsaktionär von Rich Sparkle Holdings.

@khaby.lame #LearnFromKhaby #ImparaConTikTok #LearnWithTikTok ♬ suono originale - Khabane lame

Der Vertrag wurde am 23. Januar 2026 abgeschlossen und gilt vorerst für 36 Monate. Mit der Unterzeichnung wurde die Transaktion zu einer der grössten Geschäftsabschlüsse, die je von einem einzelnen Social-Media-Creator getätigt wurden. Es gilt zudem als historischer Schritt, bei dem eine persönliche Marke in einem beispiellosen Ausmass monetarisiert wird.

KI-Zwilling soll Lame «rund um die Uhr präsent machen»

Neben den Vermarktungsrechten stimmte Lame mit seiner Unterschrift auch der Entwicklung eines KI-generierten digitalen Zwillings zu. Diese digitale Version des Influencers kann laut The Times of India für Werbung und Promotionen eingesetzt werden, ohne dass er selbst physisch anwesend sein muss. So können Marken mehrere Kampagnen in verschiedenen Ländern durchführen, auch wenn der Italiener mit senegalischen Wurzeln nicht Verfügbar ist.

Der digitale Avatar von Lame soll laut der Online-Zeitung seine Persönlichkeit «rund um die Uhr präsent machen». Die KI soll wird dabei sein charakteristisches Aussehen wie auch seinen Humor übernehmen und die Clips müssen dann nur noch durch sein Team genehmigt werden.

Khaby Lames Video gingen erstmals 2020 während der Corona-Pandemie viral. In dieser Zeit begann er, auf TikTok seine stillen Reaktionsvideos auf überkomplizierte Lifehacks zu posten. Seine Videos verbreiteten sich so schnell, weil sie ohne Sprache auskommen und dadurch überall auf der Welt verstanden werden.

@khaby.lame Bro why you ruined a T-shirt ?👕😔It was so easy.... - Fratello perché hai rovinato una T-Shirt?👕😔#learnfromkhaby #LearnWithTikTok #ImparaConTikTok ♬ suono originale - Khabane lame

(sav)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Ausdrücke sind so alt, dass wir sie zu Grabe tragen
1 / 25
Diese Ausdrücke sind so alt, dass wir sie zu Grabe tragen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreichs Präsident nutzt «Grittibänz im Benz» als TikTok-Sound
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
20 Jahre nach dem ersten Film: Das wurde aus dem «High School Musical»-Cast
Go Wildcats!
Silvester 2005: Gabriella und Troy singen an einer Party gemeinsam Karaoke – der Rest ist Disney-Geschichte.
Zur Story