US-Einwanderungsbehörde nahm TikTok-Star Khaby Lame fest

Bei seinen bekannt gewordenen Videos geht er meist in einem ähnlichen Stil vor. Sie leben von minimalistischer Komik, in denen er alltägliche Situationen auf wortlose Weise kommentiert.

In den sozialen Medien kursiert derweil die Behauptung, ein politisch rechtsorientierter Influencer namens Bo Loudon habe die Behörden über Lames Aufenthaltsstatus informiert. Loudon, der dem Umfeld von Donald Trumps Sohn Barron zugerechnet wird, veröffentlichte auf der Plattform X einen Screenshot der ICE-Webseite, der angeblich die Festnahme belegen soll. Zudem nannte er Lame einen «linksextremen TikToker». Ob die Festnahme tatsächlich in direktem Zusammenhang mit dieser Meldung steht, liess sich bisher nicht verifizieren.

Wie die US-Behörde gegenüber der italienischen Zeitung «Il Messaggero» bestätigte, habe Lame bei seiner Einreise am 30. April über ein gültiges Visum verfügt. Da er sich jedoch über die im Visum festgelegte Aufenthaltsdauer hinaus in den Vereinigten Staaten aufhielt, griffen die Behörden ein. Ihm wurde am Tag der Festnahme die Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise eingeräumt, die er auch unmittelbar wahrnahm.

Nach Messerangriff in München kein Opfer im Krankenhaus

Nach der Messerattacke an der Münchner Theresienwiese befindet sich keiner der beiden Verletzten im Krankenhaus. Der Mann und die Frau, die von einer 30-Jährigen angegriffen worden seien, seien beide leicht verletzt und ambulant behandelt worden, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei. Am Tatort selbst erinnerte am Tag danach nur noch ein Flatterband an die Attacke.