sonnig13°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Teures Benzin: Hier tankst du wirklich am günstigsten

Hier tankst du wirklich am günstigsten

13.03.2026, 13:1013.03.2026, 13:10
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Brennende Öllager, eine unsichere Strasse von Hormus, Trumps irrer Krieg und Irans irre Reaktion: Der Benzinpreis klettert aktuell schneller als die Klimaerwärmung und der Meeresspiegel zusammen.

Besorgte Automobilisten sind nun auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle für den importierten Energieträger. Wo aber lässt sich wirklich die günstigste Energie für das Auto finden?

Hier:

Bild
bild: watson.ch

Und hier:

Bild
bild: watson.ch

Und hier:

Bild
bild: Shutterstock.ch

Uuund hier:

Bild
bild: shutterstock

Bei einem Benzinpreis von 1.80 Franken kosten 100 Kilometer in einem Verbrenner (7 l/100 km) 12.60 Franken. In einem Elektroauto (20 kWh/100 km) betragen die Kosten für dieselbe Strecke bei einem Medianpreis von 0.277 Franken im Niedertarif 5.55 Franken. Getankt wird zu Hause, bequem, easy.

Kleine Randdaten: Die letzte Raffinerie der Schweiz (in Cressier) produziert zwischen 25 und 30 Prozent des Schweizer Benzins. Das Öl dafür stammt zu 50 Prozent aus den USA, zu 35 Prozent aus Nigeria. Den Rest teilen sich Kasachstan, Libyen, Aserbaidschan, Algerien und Israel unter sich auf.

Gas Flaring: Diese Flamme brennt seit 50 Jahren

Der Rest des Schweizer Treibstoffs stammt aus europäischen Raffinerien. Woher das Öl dafür stammt, kann erstaunlicherweise nicht immer zurückverfolgt werden. So etwas wie einen Herkunftsnachweis gibt es nicht. Experten vermuten deshalb bis zu zehn Prozent Öl aus Russland im Schweizer Benzin.

Dich interessieren Elektrofahrzeuge?

Eine E-Auto-Marke fährt in der Schweiz allen davon – und es ist weder VW noch Tesla

Der Schweizer Strommix besteht zu 75 Prozent aus einheimischer Wasserkraft oder Atomenergie. Wer selbst eine PV-Anlage mit oder ohne Batteriespeicher besitzt, kann sich je nach Nutzung des Fahrzeugs selbst versorgen und tankt zum Einspeisevergütungspreis (ca. 6 bis 15 Rp./kWh).

So wenig Solarpanels braucht es, um mit deren Energie jeden Tag zur Arbeit zu fahren

Das Elektroauto als Bekenntnis für den Klimaschutz

Video: srf/SDA SRF
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Skodas Elektro-Erfolgsmodell erhält ein Facelift
1 / 14
Skodas Elektro-Erfolgsmodell erhält ein Facelift
Das erneuerte Modell des Skoda Enyaq kann ab Mitte Januar 2025 bestellt werden.
quelle: skoda
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sich selber ein Elektroauto bauen?
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Stadler Rail erhält Millionenauftrag für 20 Züge aus Polen
Der Zugbauer Stadler Rail hat einen Auftrag aus Polen an Land gezogen. Mit dem Marschallamt der Region Grosspolen wurde ein Vertrag über die Lieferung von bis zu 20 Flirt-Elektrotriebzügen unterzeichnet. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 263 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Zur Story