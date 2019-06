Wissen

Wer wird Millionär: Schauspielerin Sophia Thomalla bei Günther Jauch



Wer wird Millionär: Schauspielerin Sophia Thomalla scheiterte bei dieser Frage – und du?

Am Montag lud Quizmaster Günther Jauch zum «Wer wird Millionär»-Promispecial. Mit dabei: Die Schauspielerin Sophia Thomalla (29).

Trotz Muffensausen, sahnte Thomalla rund 125'000 Euro für den guten Zweck ab. Am Anfang der Sendung meinte sie: «Oh Gott oh Gott, mir geht’s gar nicht gut. Ich hab so einen Respekt vor ihnen, vor der Sendung und den Herrschaften, die vor mir dran waren.»

Doch Thomallas Angst war unbegründet. Sie schlug sich wacker, scheiterte jedoch bei der Antwort auf die 500'000-Euro-Frage. Hättest du sie gewusst?

Quiz 1. Wer bei der Partnersuche gezielt mit Dresdnern und Leipzigern anbandelt, flirtet nach der Devise «Ich ...»? teu mir Tonen lango mir Barden nor mir Mannen angel mir Sachsen 2. Spricht Hollywoodstar Affleck bei einem öffentlichen Auftritt nicht laut genug, heißt es möglicherweise: «Nimm doch mal das ...!»? Vi, Ren Bakte, Rien Mikro, Ben Bazil, Len 3. «Ich liebe dich nicht mehr. Es ist aus» – so beendet man eine Beziehung ...? im Tiebreak nach einem Matchball in zwei Sätzen mit einem Doppelfehler 4. Wobei handelt es sich um eine fachspezifische Frage unter Schönheitschirurgen? Wie geht's dir heute? Warum weinst du denn? Wieso guckst du so traurig? Was machst'n für ein Gesicht? 5. Jeden Tag verdoppelt sich die Zahl der Seerosen – wann war der See halb bedeckt, wenn die Rosen ihn nach 12 Tagen komplett bedecken? nach 2 Tagen nach 6 Tagen nach 8 Tagen nach 11 Tagen 6. Oberkörper weit zurück, linker Fuß nach vorn, rechte Schulter nach hinten: Wer ist für diese Roter-Teppich-Pose berühmt? Victoria Beckham Angela Merkel Günther Jauch Reiner Calmund 7. Welche Dame, die gerne als «geile Sau», «Drecksau» und «Luder» tituliert wird, wurde «geboren, um Liebe zu geben»? Diana Tatjana Joana Ariana 8. Was macht ein Ehemann der sogenannten Heiratsmarkt-Theorie zufolge bereits kurz nach der Hochzeit? trinkt mehr Alkohol redet deutlich weniger nimmt an Gewicht zu schrumpft 9. Wie oft hat Smudo schon die Sonne umkreist? ein- bis dreimal gut 50-mal 365-mal knapp 100.000-mal 10. Hausstaubmilbenallergiker reagieren bei Hausstaubmilben in erster Linie allergisch auf deren ...? Blut Kot Speichel Aussehen 11. Was dürfen Mieter in einem Mehrparteienhaus grundsätzlich auch nachts, aber laut OLG Düsseldorf nicht länger als 30 Minuten? wilde Partys feiern hämmern und bohren duschen Sex haben 12. In den sozialen Medien wurde im Januar fleißig über die acht verschiedenen Möglichkeiten debattiert, wie man ...? sich die Schuhe schnürt eine Bierflasche öffnet ein «X» schreibt 15% von 100 ausrechnet 13. Wo findet man häufig eine sogenannte Schrumpfkapsel? Weinflasche Autoreifen Kondom Kastanie 14. Welche Tiere können über Kilometer hinweg im für Menschen kaum hörbaren Infraschallbereich kommunizieren? Fledermäuse Ameisen Elefanten Pinguine

