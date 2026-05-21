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Immuntherapien bei Krebspatienten versagen oft: Das sind die Gründe

Un operateur de production effectue l&#039;echantillonnage de lymphocytes dans le bioreacteur dans une salle blanche du laboratoire de production cellulaire pour l&#039; immunotherapie du departement ...
Nur 20 bis 40 Prozent der Krebspatientinnen und -patienten sprächen dauerhaft auf Immuntherapien an.Bild: KEYSTONE

Warum versagen Immuntherapien oft? Forschende haben eine Antwort gefunden

21.05.2026, 11:0921.05.2026, 11:09

Forschende aus Freiburg haben eine Antwort auf die Frage gefunden, warum Immuntherapien oft versagen: Ein fehlendes Stoppsignal lässt Abwehrzellen ausbrennen.

Nur 20 bis 40 Prozent der Krebspatientinnen und -patienten sprächen dauerhaft auf Immuntherapien an, teilte die Universität Freiburg am Donnerstag mit. Die Ursache sei häufig eine Erschöpfung der Abwehrzellen durch eine zu lange Aktivierung.

Das Team um die Wissenschaftler Jens Stein und Lukas Altenburger wies im Fachjournal «Science» nach, dass sogenannte Chemokine hierbei als biologische Zeitschaltuhr fungieren. Sie signalisieren den Abwehrzellen nach ein bis zwei Tagen, sich von ihren Aktivierungsstationen zu lösen.

Fehlt dieses Stoppsignal, bleiben bestimmte Abwehrzellen, sogenannte CD8-T-Zellen, zu lange aktiviert. Dadurch erschöpfen sie sich und verlieren ihre Fähigkeit, Krebszellen oder chronische Infektionen wirksam zu bekämpfen.

Bedeutung für die Medizin

Die Forschenden verglichen für ihre Studie das Verhalten der Zellen im Labor mit jenem in den Lymphknoten von Lebewesen. Während die Zellkontakte im Labor lange andauerten, lösten sie sich in den Lymphknoten nach ein bis zwei Tagen. Dieser Unterschied liess sich durch die Anwesenheit der Chemokine erklären.

«Dank dieser Entdeckung verstehen wir besser, warum Lymphozyten bei chronischen Erkrankungen und Krebs durch Überstimulation funktionsunfähig werden können», wurde Stein in der Mitteilung zitiert. Die Ergebnisse könnten helfen, Immuntherapien und Impfstrategien zu verbessern. (sda)

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