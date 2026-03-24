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Cern: In Genf werden erstmals Antimaterie-Teilchen transportiert

HANDOUT - Illustration des projektierten neuen Teilchenbeschleunigers &quot;Future Circular Collider&quot; (FCC) am Cern bei Genf. Das Cern hat am Montag, 31. Maerz 2025 die Machbarkeitsstudie fuer da ...
Der am Dienstag durchgeführte Test auf dem Gelände des Kernforschungszentrums soll beweisen, dass die Antiteilchen sicher befördert werden können.Bild: keystone

In Genf werden weltweit erstmals Antimaterie-Teilchen transportiert

24.03.2026, 11:1924.03.2026, 11:34

Am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf ist ein historischer Meilenstein geglückt: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem Lkw transportiert.

Der Physiker Stefan Ulmer überwachte aus einem Auto im Konvoi hinter dem Lastwagen heraus die Messdaten - und konnte kurz nach halb zehn Uhr feststellen: «Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da.»

«Heute beginnt eine neue Epoche für Präzisionsmessungen», sagte Ulmer. Die Champagnerkorken sollten erst knallen, wenn im Laufe des Tages nachgezählt ist, ob tatsächlich sämtliche 92 Antiprotonen am Ende noch in der eigens gebauten transportablen sogenannten Penning-Falle waren.

Der Transport auf dem Cern-Gelände war der Beweis, das der von Ulmer, Christian Smorra und ihrem Team konzipierte Container funktioniert. In einigen Jahren sollen Antiprotonen nun in Labore etwa in Düsseldorf, Hannover oder Heidelberg transportiert werden, um dort noch präzisere Messungen vorzunehmen als am Cern möglich. (sda/dpa)

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