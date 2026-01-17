Nebel-2°
Paracetamol während Schwangerschaft: Studie widerlegt Autismus-Risiko

Studie widerlegt Autismus-Risiko durch Paracetamol bei Schwangeren

17.01.2026, 08:4817.01.2026, 08:48

Die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft erhöht nicht das Risiko für Autismus, ADHS oder geistige Behinderungen. Das bestätigt eine aktuelle Übersichtsarbeit.

Grundlage sei die Analyse von 43 grossen, qualitativ hochwertigen Studien, berichtet das Team im Fachjournal «The Lancet Obstetrics, Gynecology, & Women’s Health». Einbezogen wurden Geschwistervergleiche – also Daten von Menschen, bei denen sich die genetischen Grundlagen und Umweltfaktoren stark ähneln, die die neurologische Entwicklung beeinflussen.

Paracetamol on shelves at a store in London, Britain, 24 September 2025.
Paracetamol wirkt gegen leichte bis mässig starke Schmerzen und Fieber.Bild: keystone

«Zusammen mit grossangelegten, geschwisterkontrollierten Studien aus Schweden und Japan, die 2024 und 2025 veröffentlicht wurden, belegen unsere Ergebnisse die Sicherheit von Paracetamol bei sachgemässer Anwendung in der Schwangerschaft», lautet die Schlussfolgerung der Experten.

US-Präsident Donald Trump hatte schwangere Frauen im September vor der Einnahme von Paracetamol gewarnt. Forschende widersprachen ihm direkt vehement. (sda/dpa)

Swissmedic widerspricht Donald Trump
Wie stark die Kunst mit der Entwicklung des Tourismus in den Alpen ab dem späten 18. Jahrhundert verknüpft ist, ist heute gut bekannt. Den kulturgeschichtlichen Hintergrund bildete die literarische und philosophische Entdeckung der Alpen. Die touristische Erschliessung folgte auf dem Fuss. Schriftsteller und Philosophen wie Salomon Gessner, Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant priesen die eindrückliche Gebirgslandschaft. Die Alpen wurden zur Projektionsfläche für das «Erhabene» und das «Ursprüngliche». Damit kultivierte man eine neue Verbundenheit mit der Natur. Sie ersetzte den Verlust eines unmittelbaren, bäuerlichen Bezugs infolge von Industrialisierung und Verstädterung.
