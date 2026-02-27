Vegetarier haben deutlich geringeres Risiko, an fünf Krebsarten zu erkranken
Eine neue Studie, die im British Journals of Cancer veröffentlicht wurde, besagt, dass Vegetarierinnen und Vegetarier ein deutlich geringeres Risiko haben, an fünf weit verbreiteten Krebsarten zu erkranken. Dies sind:
- Bauchspeicheldrüsenkrebs (21 Prozent geringeres Risiko)
- Prostatakrebs (12 Prozent geringeres Risiko)
- Brustkrebs (9 Prozent geringeres Risiko)
- Nierenkrebs (28 Prozent geringeres Risiko)
- Multiples Myelom (31 Prozent geringeres Risiko)
Gegenüber dem «Guardian» sagt die Leiterin der Studie, Dr. Aurora Pérez-Cornago: «Diese Studie ist eine wirklich gute Nachricht für alle, die sich vegetarisch ernähren. Vor allem bei Krebsarten, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind.»
Die Forscherinnen und Forscher betonen allerdings, dass es noch weiterer Untersuchungen bedarf, um festzustellen, «ob der Verzehr von Fleisch problematisch ist oder ob bestimmte Bestandteile vegetarischer Ernährung das Krebsrisiko senken.» Zudem könnten sich die Resultate je nach Krebsart unterscheiden.
Ergebnisse sollten nicht verallgemeinert werden
So wurde zum Beispiel festgestellt, dass Leute, die Fisch, aber kein Fleisch essen, ein geringeres Risiko haben, an Brust-, Nieren- und Darmkrebs zu erkranken. Wohingegen Menschen, die nur Geflügel und kein Fleisch essen, weniger häufig an Prostatakrebs erkranken.
Die Studie besagt aber auch, dass dies nicht auf alle Krebsarten zutrifft. So gibt es zum Beispiel keine Hinweise, dass Vegetarierinnen und Vegetarier weniger anfällig für Darmkrebs seien als Fleischesserinnen und Fleischesser.
Eine vegetarische Ernährung kann gemäss den Resultaten also einen «schützenden Effekt» in Bezug auf einige Krebsarten haben. Aber die Studie kommt auch zum Schluss, dass Vegetarier ein fast doppelt so hohes Risiko für die häufigste Form von Speiseröhrenkrebs, das sogenannte Plattenepithelkarzinom, hatten.
Gemäss den Forscherinnen und Forschern könnte dies mit dem Mangel an wichtigen Nährstoffen wie B-Vitaminen bei Vegetariern zusammenhängen. Zudem halten die Forscherinnen und Forscher fest, dass Veganer ein höheres Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken.
Sie ziehen darum das Fazit:
(ome)