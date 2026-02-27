Eine neue Studie besagt, dass Vegetarierinnen und Vegetarier ein deutlich geringeres Risiko haben, an fünf weit verbreiteten Krebsarten zu erkranken. Bild: Shutterstock

Vegetarier haben deutlich geringeres Risiko, an fünf Krebsarten zu erkranken

Eine vegetarische Ernährung kann das Risiko bestimmter Krebserkrankungen beeinflussen. Das besagt eine neue Studie aus Grossbritannien.

Eine neue Studie, die im British Journals of Cancer veröffentlicht wurde, besagt, dass Vegetarierinnen und Vegetarier ein deutlich geringeres Risiko haben, an fünf weit verbreiteten Krebsarten zu erkranken. Dies sind:

Bauchspeicheldrüsenkrebs (21 Prozent geringeres Risiko)

Prostatakrebs (12 Prozent geringeres Risiko)

Brustkrebs (9 Prozent geringeres Risiko)

Nierenkrebs (28 Prozent geringeres Risiko)

Multiples Myelom (31 Prozent geringeres Risiko)

Gegenüber dem «Guardian» sagt die Leiterin der Studie, Dr. Aurora Pérez-Cornago: «Diese Studie ist eine wirklich gute Nachricht für alle, die sich vegetarisch ernähren. Vor allem bei Krebsarten, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind.»

Die Forscherinnen und Forscher betonen allerdings, dass es noch weiterer Untersuchungen bedarf, um festzustellen, «ob der Verzehr von Fleisch problematisch ist oder ob bestimmte Bestandteile vegetarischer Ernährung das Krebsrisiko senken.» Zudem könnten sich die Resultate je nach Krebsart unterscheiden.

Ergebnisse sollten nicht verallgemeinert werden

So wurde zum Beispiel festgestellt, dass Leute, die Fisch, aber kein Fleisch essen, ein geringeres Risiko haben, an Brust-, Nieren- und Darmkrebs zu erkranken. Wohingegen Menschen, die nur Geflügel und kein Fleisch essen, weniger häufig an Prostatakrebs erkranken.

Die Studie besagt aber auch, dass dies nicht auf alle Krebsarten zutrifft. So gibt es zum Beispiel keine Hinweise, dass Vegetarierinnen und Vegetarier weniger anfällig für Darmkrebs seien als Fleischesserinnen und Fleischesser.

Eine vegetarische Ernährung kann gemäss den Resultaten also einen «schützenden Effekt» in Bezug auf einige Krebsarten haben. Aber die Studie kommt auch zum Schluss, dass Vegetarier ein fast doppelt so hohes Risiko für die häufigste Form von Speiseröhrenkrebs, das sogenannte Plattenepithelkarzinom, hatten.

Gemäss den Forscherinnen und Forschern könnte dies mit dem Mangel an wichtigen Nährstoffen wie B-Vitaminen bei Vegetariern zusammenhängen. Zudem halten die Forscherinnen und Forscher fest, dass Veganer ein höheres Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken.

Sie ziehen darum das Fazit:

«Vegetarische Ernährung könnte das Risiko für verschiedene Krebsarten beeinflussen. Die Verallgemeinerbarkeit sollte aber mit Vorsicht betrachtet werden»

Zur Studie Die Studie stützt sich auf Daten aus verschiedenen Studien aus der ganzen Welt, die zum Thema Ernährung und Gesundheit publiziert wurden. Die Daten stammen von etwa 1,64 Millionen Fleischessern, rund 57'000 Gefügelesserinnen (also kein rotes Fleisch), etwa 43'000 Fischesser (und kein Fleisch), 63'000 Vegetarierinnen und rund 9000 Veganern. Die untersuchten Personen wurden dabei durchschnittlich über 16 Jahre lang beobachtet und untersucht. Dabei wurden auch Faktoren wie der Body-Mass-Index und das Rauchen, also Faktoren, die das Krebsrisiko beeinflussen, berücksichtigt. Insgesamt untersuchte die Studie 17 verschiedene Arten von Krebs.

