Neue Crew kommt mit SpaceX-Rakete auf der ISS an

Mit Purzelbaum in die Expedition gestartet – neue Crew auf der ISS

15.02.2026, 22:3115.02.2026, 22:31

Die Crew 12, die am Freitag mit der Crew Dragon des Raumfahrtunternehmens SpaceX gestartet ist, kam heil auf der internationalen Raumstation ISS an und startete mit Purzelbaum in die Expedition 74.

Rund 34 Stunden dauerte die Reise von der Erde bis zur Station. Geleitet wurde die Truppe von Jessica Meir, einer Astronautin und Meeresbiologin. Sie flog bereits zum zweiten Mal zur Raumstation. Vor fast sieben Jahren schrieb sie zusammen mit ihrer NASA-Kollegin Christina Koch Geschichte, als sie den ersten Weltraumspaziergang absolvierten, an dem ausschliesslich Frauen beteiligt waren.

2019 verbrachten die beiden NASA-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir etwa sieben Stunden ausserhalb der ISS.
2019 verbrachten die beiden NASA-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir etwa sieben Stunden ausserhalb der ISS.Bild: NASA

Zur internationalen Crew 12 gehören ausserdem der Amerikaner Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew (auf seiner 2. ISS-Mission) und die Französin Sophie Adenot, eine Astronautin der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie erlebte die Reise zur ISS als anstrengend, aber lustig, wie sie in einer kurzen Stellungnahme erzählte. Gemeinsam lebt und forscht das Team nun etwa acht Monate auf der internationalen Raumstation.

Die US-Raumfahrtsbehörde NASA musste die vorherige Crew, die Crew 11, aufgrund eines medizinischen Notfalls eines Crewmitglieds vorzeitig von der ISS zurückholen. Dabei hatte es sich um die einzige Rückholaktion der 65-jährigen Geschichte der bemannten Raumfahrt gehandelt. Die Crew landete Mitte Januar auf der Erde.

2030 soll die ISS stillgelegt werden, womit eine Ära der weltweiten Zusammenarbeit in der Raumfahrt zu Ende geht. Unten kannst du dir ansehen, wo sich die ISS gerade über der Erde befindet.

Die Internationale Raumstation ISS
Die Internationale Raumstation ISS
Blick auf die Internationale Raumstation ISS.
quelle: epa/nasa tv file / nasa tv / handout
«Wie ein UFO» – so spektakulär verglüht eine SpaceX-Rakete
