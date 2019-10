Wissen

History

30 Jahre Mauerfall in Berlin: So verlief das Wendejahr 1989



Bild: AP

«Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben» – so verlief das Wendejahr 1989

Der Fall der Berliner Mauer war vor 30 Jahren der Höhepunkt eines denkwürdigen Jahres. Ein Rückblick auf wichtige Weichenstellungen beim Zerfall des Ostblocks.

Nach dem Ende der Wende kursierte ein Bonmot: In Polen dauerte die Revolution zehn Jahre, in Ungarn zehn Monate, in der DDR zehn Wochen, in der Tschechoslowakei zehn Tage und in Rumänien zehn Stunden.

Sinngemäss stimmt dies sogar, denn was 1980 mit dem Streik auf der Danziger Lenin-Werft begonnen hatte, entwickelte 1989 eine nie für möglich gehaltene Dynamik. Innerhalb weniger Monate lösten sich die Ostblockstaaten aus dem Einflussbereich der Sowjetunion, und dies erst noch auf überwiegend friedliche Weise. Eine Chronologie:

6. Februar

Runder Tisch in Polen

Bild: AP/KEYSTONE

In Warschau beginnen die Gespräche am Runden Tisch zwischen der polnischen Regierung und der seit der Verhängung des Kriegsrechts 1981 verbotenen Gewerkschaft Solidarność. Am 17. April wird das Verbot offiziell aufgehoben.

2. Mai

Ein Loch im Eisernen Vorhang

Bild: AP

Ungarn beginnt mit dem Abbau der Sicherungsanlagen an der Grenze zu Österreich. Der Eiserne Vorhang, der West- und Osteuropa während vier Jahrzehnten teilte, wird löchrig.

4. Juni

Wahlen in Polen

Bild: Czarek Sokolowski/AP/KEYSTONE

In Polen finden die ersten halbwegs freien Wahlen im Ostblock statt. 65 Prozent der Sitze im Parlament sind für die Kommunisten und die mit ihnen verbündeten «Blockparteien» reserviert, die restlichen gehen mit einer Ausnahme alle an Kandidaten von Solidarność.

4. Juni

Tiananmen-Massaker

Die friedlichen Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking werden von der chinesischen Führung brutal niedergeschlagen. In Osteuropa fürchten viele, den aufkeimenden revolutionären Bewegungen werde es ähnlich ergehen.

7. Juli

Ende der Breschnew-Doktrin

Der Warschauer Pakt widerruft die nach dem früheren sowjetischen Parteichef Leonid Breschnew benannte Doktrin, wonach die Ostblockstaaten nur eine eingeschränkte Souveränität geniessen. An ihre Stelle tritt die «Sinatra-Doktrin» von Michail Gorbatschow, die den osteuropäischen Ländern erlaubt, ihren eigenen Weg zu gehen. Der Name bezieht sich auf den Song «My Way», der in Frank Sinatras Version berühmt wurde.

19. August

Picknick mit Massenflucht

Bild: AP

Mehrere 100 DDR-Bürger nutzen ein «Paneuropäisches Picknick» an der österreichisch-ungarischen Grenze, um in den Westen zu fliehen. In anderen Ostblockstaaten suchen immer mehr Ostdeutsche Zuflucht in den Botschaften der Bundesrepublik Deutschland.

23. August

Baltischer Weg

Bild: © Ints Kalnins / Reuters/REUTERS

Auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Hitler-Stalin-Pakt entsteht in den drei baltischen Sowjetrepubliken die längste Menschenkette der Geschichte. Etwa zwei Millionen Teilnehmer bilden auf einer Länge von rund 600 Kilometern den Baltischen Weg von Tallinn (Estland) über Riga (Lettland) bis Vilnius (Litauen). Sie fordern Freiheit und Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

24. August

Ein Katholik regiert Polen

Bild: EPA/PAP FILE

Mit Unterstützung von zwei bisherigen Blockparteien erringt die Gewerkschaft Solidarność die Mehrheit im Sejm, dem polnischen Parlament. Der katholische Publizist Tadeusz Mazowiecki wird erster nichtkommunistischer Regierungschef in Osteuropa.

4. September

Erste Montagsdemo

In Leipzig findet die erste Montagsdemonstration statt. Erstmals seit Beginn der Friedensgebete in der Nikolaikirche im Mai formiert sich im Anschluss eine Kundgebung. Rund 1000 Personen demonstrieren gegen die Staatssicherheit und für Reisefreiheit.

11. September

Ungarn öffnet die Grenze

Bild: AP

Nach Gesprächen zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Miklós Németh öffnet Ungarn seine Westgrenze offiziell für DDR-Bürger. Tausende nutzen die Gelegenheit zur Flucht, an den Übergängen nach Österreich bilden sich lange Staus.

30. September

Genscher in Prag

Aussenminister Hans-Dietrich Genscher verkündet vom Balkon der überfüllten Botschaft der BRD in Prag, dass die Ausreise der dort versammelten 6000 DDR-Bürger genehmigt wurde. Rund 17'000 Flüchtlinge fahren in den folgenden Tagen in versiegelten Sonderzügen durch die DDR in die BRD.

7. Oktober

Letztes Hurra der DDR

Bild: EPA DPA

Die DDR feiert den 40. Jahrestag ihrer Gründung. Am Rande kommt es zu Demonstrationen, die gewaltsam niedergeschlagen werden. Michail Gorbatschow ermahnt DDR-Staatschef Erich Honecker, sich dem Wandel nicht zu verschliessen: «Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.» Wie der legendäre Satz entstand, ist umstritten.

9. Oktober

Das Wunder von Leipzig

Rund 70'000 Menschen nehmen mit der Parole «Wir sind das Volk!» an der bislang grössten Montagsdemonstration in Leipzig teil. Die Angst geht um vor einem Massaker nach Pekinger Vorbild, doch niemand in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) will die Verantwortung für eine gewaltsame Auflösung übernehmen. Das «Wunder von Leipzig» wird zum Wendepunkt der friedlichen Revolution in der DDR.

17. Oktober

Honecker wird gestürzt

Bild: AP

Erich Honecker wird vom SED-Politbüro abgesetzt. Sein Nachfolger Egon Krenz kündigt Reformen in der DDR an.

4. November

Grossdemo in Berlin

Hunderttausende nehmen an der grössten Massenkundgebung in der Geschichte der DDR auf dem Berliner Alexanderplatz teil. Sie fordern freie Wahlen und Meinungsfreiheit.

9. November

Die Mauer fällt

Die DDR-Führung beschliesst, ihren Bürgern Reisefreiheit zu gewähren. Politbüromitglied Günter Schabowski erklärt an einer Pressekonferenz fälschlicherweise, dies sei «sofort» der Fall. Tausende drängen an die Grenzübergänge nach Westberlin, die kurz vor Mitternacht geöffnet werden. Die Mauer ist nach 28 Jahren gefallen.

10. November

Wandel in Bulgarien

Bild: AP

Todor Schiwkow, seit 35 Jahren Staats- und Parteichef in Bulgarien und damit dienstältester Herrscher im Ostblock, wird zum Rücktritt gezwungen. Sein Nachfolger Petar Mladenow kündigt Reformen und freie Wahlen an.

17. November

Die Samtene Revolution

Bild: AP

In Bratislava und Prag finden die grössten Kundgebungen seit der Niederschlagung des Prager Frühlings 21 Jahre zuvor statt. Das Regime leistet keinen Widerstand. Es ist der Beginn der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei. Eine Woche später tritt die Führung der Kommunistischen Partei geschlossen zurück.

28. November

Kohls zehn Punkte

Bundeskanzler Helmut Kohl stellt im Bundestag sein Zehn-Punkte-Programm zur schrittweisen Wiedervereinigung von BRD und DDR vor.

16. Dezember

Rumänien begehrt auf

Bild: AP

In der rumänischen Stadt Timișoara kommt es zu Demonstrationen gegen den «Conducător» (Führer) Nicolae Ceaușescu, der das Land seit Jahrzehnten mit eiserner Faust und zunehmend selbstherrlich regiert. Sie breiten sich auf das ganze Land aus und werden brutal bekämpft. Rumänien ist das einzige Ostblockland, in dem die Revolution gewaltsam verläuft.

22. Dezember

Das Tor ist offen

Bild: EPA DPA

Das Brandenburger Tor in Berlin wird erstmals seit dem Mauerbau 1961 wieder geöffnet, in Anwesenheit von Helmut Kohl, DDR-Ministerpräsident Hans Modrow und dem Westberliner Bürgermeister Walter Momper.

25. Dezember

Tod eines Tyrannen

Bild: EPA ROMPRES

Nicolae Ceaușescu wird abgesetzt und versucht zu fliehen, doch das Militär hält ihn auf. Am Weihnachtstag kommt es zum Prozess vor einem Militärgericht, in dem der Diktator und seine Ehefrau Elena im Eilverfahren zum Tode verurteilt und durch ein Erschiessungskommando hingerichtet werden. Danach endet die Gewalt in Rumänien.

29. Dezember

Ein Dichter wird Präsident

Bild: reuters

Der renommierte Schriftsteller und Dissident Václav Havel wird vom Parlament in Prag einstimmig zum Staatspräsidenten der Tschechoslowakei gewählt. Noch im Februar war er wegen «Rowdytums» zu neun Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Trabi, Mauer und Ost-Kaffee: Wie gut kennst du die DDR? Spiel das Quiz!

Quiz 1. Wann wurde die DDR gegründet? Am 9. November 1946 Am 7. Oktober 1949 Am 3. Oktober 1950 Am 1. Januar 1951 2. «Auferstanden aus Ruinen» lautete der Titel der DDR-Hymne. Wer hatte sie komponiert? Kurt Weill Paul Dessau Kurt Masur Hanns Eisler 3. Kurz vor dem Bau der Mauer sagte ein ostdeutscher Politiker an einer Pressekonferenz: «Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.» Wer war es? AP/AP Erich Honecker Walter Ulbricht Wilhelm Pieck Otto Grotewohl 4. Ab 1961 riegelte dann tatsächlich eine Mauer West-Berlin vom Osten der geteilten Stadt und vom DDR-Umland ab. Die eigentliche Mauer direkt an der Grenze war nur der vorderste Teil des gesamten Sperrsystems. Wie wurde sie im DDR-Amtsdeutsch genannt? Getty Images Europe Vorderes Sperrelement Frontaler Grenzzaun Grenzsperr-Mauer Vorgelagerte Plattensperranlage 5. Wie hiess die tägliche Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens? Der aktuelle Kanal Aktuelle Kamera DDR Heute Der Tag 6. Der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter wurde in der DDR durch ein offizielles, festliches Ritual markiert. Wie hiess der Anlass? Jugendweihe Pionier-Eid Konfirmation Jungbürgerfeier 7. In der DDR gab es eine lebendige Rock-Szene. Eine der bekanntesten Bands, die 1969 gegründet wurde, besteht heute noch. Wie heisst sie? S.Y.P.H. Extrabreit Fehlfarben Puhdys 8. In der Gegend um Dresden (und auch im äussersten Nordosten der DDR) konnte kein Westfernsehen empfangen werden. Wie wurde das Gebiet scherzhaft genannt? Funkloch-Zone Tal der Ahnungslosen Ignoranten-Gau Naive Ecke 9. Das Kult-Auto der DDR war ohne Zweifel der Trabant, liebevoll «Trabi» genannt. Wo wurde der Trabi produziert? Plauen Gera Zwickau Cottbus 10. Der erste Deutsche im Weltall kam aus der DDR. Wie hiess er? AP NASA Ulf Merbold Sigmund Jähn Reinhard Furrer Ernst Messerschmid 11. Wie hiess eine bekannte Kaffee-Ersatz-Marke in der DDR? Im Nu Kaffee Tempo Blitz-Brüher Sofort Fein 12. Mit dem Mauerfall kündigte sich das Ende der DDR an; noch kein ganzes Jahr später, am 3. Oktober 1990, ging der ostdeutsche Staat in der Bundesrepublik auf. Wer war der letzte Regierungschef der DDR? AP/AP Egon Krenz Hans Modrow Günter Schabowski AP Lothar de Maizière

